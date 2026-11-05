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Nach Unfall

Michael Schumacher: So hoch sind die Kosten für seine Pflege

Stars Redaktion
von
Michael Schumacher
© Getty Images
Seit seinem Unfall Ende 2013 braucht die Sportlegende teilweise intensive medizinische Überwachung.
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Die medizinische Versorgung von Formel-1-Legende Michael Schumacher erfordert seit seinem Unfall im Dezember 2013 erhebliche finanzielle Mittel.

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Enorme Summen für Pflege

Nach Informationen der britischen Zeitung "The Sun" wurden seit seinem folgenschweren Skiunfall bereits mehr als 16,8 Millionen Dollar für Behandlungen und Pflege aufgewendet.

  • Hohe Ausgaben für Behandlungen: Die Summe der medizinischen Rechnungen übersteigt mittlerweile die Marke von 16,8 Millionen Dollar.
  • Umbauten: Nach Schumis Unfall sollen zahlreiche Umbauarbeiten in den Wohnsitzen der Familie vorgenommen worden sein. Unter anderem soll die medizinische Infrastruktur auf dem neusten Stand sein.
  • Unter die Kosten sollen auch spezielle Maßnahmen wie Physiotherapie, Ergotherapie oder Neuropsychologie und weitere Rehamaßnahmen fallen für die es speziell ausgebildete Fachpersonen braucht.

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Mick Jagger und seine Verlobte Melanie Hamrick bei einer Charity-Veranstaltung in London zugunsten von Hunden und Katzen.

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© Dave Benett/Getty Images for Battersea Dogs and Cats Home and Pets as Therapy

Bei einem Auftritt im australischen Melbourne lässt Robbie Williams stolz seine Muckis spielen. Ganz schön fit, der 52-Jährige.

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© Getty Images

Im Regen stehen gelassen: König Charles und Königin Camilla auf Antigua und Barbuda-Staatsbesuch. Das Wetter war schlecht, die Laune aber umso besser!

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© Getty Images

Veränderungen bei Werbepartnern

Während viele frühere Sponsoren ihre Verträge nach dem Unfall auslaufen ließen oder Kündigungen vornahmen, bleibt die Vermögensberatung als feste Konstante bestehen. Das Unternehmen engagiert sich weiterhin verlässlich für die Familie und begleitet den Werdegang der nächsten Generation im Motorsport.

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