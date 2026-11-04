Kaulitz-Spott nach Gottschalks TV-Boykott!

Am 5. Dezember übernehmen Bill und Tom Kaulitz die Moderation der traditionsreichen ZDF-Show "Wetten, dass..?". Show-Legende Thomas Gottschalk und seine Karina werden bei der Premiere nicht vor den Bildschirmen sitzen, was die Tokio-Hotel-Zwillinge zu spöttischen Reaktionen verleitete.

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Die Neuauflage des Fernsehklassikers wirft ihre Schatten voraus: Wenn Bill und Tom Kaulitz am 5. Dezember live aus der Messehalle in Halle an der Saale durch den Abend führen, müssen sie auf prominente Zuseher verzichten. In einem Interview mit der Münchner "Abendzeitung" erteilte Gottschalks Ehefrau Karina der Sendung eine deutliche Absage. Auf die Frage, ob das Ehepaar die Show verfolgen werde, stellte sie unmissverständlich klar: "Nein, wir schauen es nicht. Wir sind nicht zu Hause, sondern mit Freunden unterwegs." Die Gottschalks, die seit 2024 verheiratet sind und im Großraum München leben, verbringen den Abend anderweitig.

Das demonstrative Desinteresse des langjährigen Moderators sorgt in der Branche für Aufsehen. Nach Jahrzehnten an der Spitze des Formats überlässt Gottschalk das Feld der jüngeren Generation, verzichtet jedoch darauf, der ersten Show seiner Nachfolger beizuwohnen.

Süffisanter Konter im Kaulitz-Podcast

Diese Steilvorlage ließen die Zwillinge in ihrem wöchentlichen Erfolgs-Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" nicht ungenutzt verstreichen. Mit gewohnter Ironie kommentierten die Musiker die Absage des Entertainers. Tom Kaulitz eröffnete das Thema süffisant an seinen Bruder gewandt: "Maus, ich habe schlechte Nachrichten für dich: Die Gottschalks gucken wohl leider 'Wetten, dass..?' nicht. Die haben ausgerechnet an dem Tag eine Verabredung." Lachend schob er hinterher: "Es muss ja auch jemanden geben, der es nicht guckt."

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Bill Kaulitz stieg umgehend in die Frotteleien ein und wunderte sich hörbar über das frühe Alibi der Gottschalks. Es sei doch überaus bemerkenswert und "super ungünstig, dass man schon eineinhalb Monate vorher weiß, dass man verabredet ist". Scherzhaft malte sich der Sänger aus, das Ehepaar Gottschalk würde an diesem Abend womöglich in Los Angeles Döner essen gehen, den es dort in Wahrheit gar nicht gebe. Während die Kaulitz-Brüder seit Jahren in der kalifornischen Metropole zu Hause sind, genießt Thomas Gottschalk sein Privatleben mittlerweile vor allem in Bayern.

Gottschalks kühle Distanz und gewaltiger Ticket-Ansturm

Der Altmeister selbst hielt sich mit direkten Spitzen gegen seine Nachfolger demonstrativ zurück. Gegenüber der "Abendzeitung" lehnte Thomas Gottschalk eine Prognose über die Erfolgschancen des Moderations-Duos ab und wählte stattdessen diplomatische Worte: "Das Schicksal von 'Wetten, dass..?' liegt in den Händen des Publikums." Damit überlässt er das Urteil über die Neuauflage ganz den Fernsehzuschauern.

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Dem Publikumsinteresse tut der Boykott der Show-Legende jedenfalls keinen Abbruch. Aufgrund des enormen Ansturms vergibt das ZDF die Eintrittskarten für das Live-Event am 5. Dezember ab 20.15 Uhr ausschließlich über ein offizielles Losverfahren, was das ungebrochene Interesse an der Show unterstreicht.