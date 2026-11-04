Michael Schumacher: So viel Vermögen besitzt er heute

Formel-1-Ikone Michael Schumacher schrieb als erster Sport-Milliardär Geschichte: Ein Blick auf sein geschätztes Vermögen, seine Luxusanwesen und hohe Pflegekosten.

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Mit 68 Pole-Positions, 91 Grand-Prix-Siegen und sieben Weltmeistertiteln prägte Michael Schumacher den internationalen Motorsport für immer. Der deutsche Ausnahmefahrer ging als erster Sportler der den Status eines Milliardärs erreichte, in die Geschichte ein.

Hohe Einkünfte zu Hochzeiten

Zu den Hochzeiten seiner Laufbahn verdiente er geschätzt 80 bis 100 Millionen Dollar pro Jahr bei Rennställen wie Benetton, Ferrari und Mercedes. Nach seinem ersten Rücktritt 2006 und dem finalen Karriereende 2012 beläuft sich sein Nettovermögen aktuellen Schätzungen zufolge auf rund 780 Millionen Dollar.

Rekordgagen und eigener Inselbesitz

Zu den Besitztümern des ehemaligen Champions gehören mehrere Luxusanwesen am Ufer des Genfersees sowie eine private Insel innerhalb des Projekts "The World" vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate.

Michael und Corinna 2022 in Magny Cours © Bongarts/Getty Images

Auch abseits der regulären Fahrergagen generierte er beachtliche Einnahmen: So soll er während seiner aktiven Zeit allein für das Tragen einer Shell-Kappe jährlich 10 Millionen Dollar erhalten haben, während Mercedes ihm neben 20 Millionen Dollar Teamgehalt weitere 8 Millionen Dollar für das Branding der Deutschen Vermögensberatung einbrachte.

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Millionenspenden für weltweite Hilfsprojekte

Parallel zu seinen Rekordeinnahmen zeigte sich der Sportler über Jahre hinweg als großzügiger Förderer gemeinnütziger Initiativen:

Engagement für die UNESCO: Als Sonderbotschafter stellte er der Organisation 1,5 Millionen Euro für ausgewählte Projekte bereit.

Soforthilfe bei Krisen: Er unterstützte vom Krieg betroffene Kinder in Sarajevo finanziell und spendete 10 Millionen Dollar nach dem Erdbeben im Indischen Ozean 2004.

Langfristige Spendenaktivitäten: Zwischen 2009 und 2013 wandte er Berichten zufolge weitere 50 Millionen Dollar für diverse wohltätige Zwecke auf.

Nach seinem Unfall Ende 2013 soll seine Ehefrau Corinna und die Kinder laut Medienberichten weiterhin wohltätige Vereine unterstützen.