Also doch! Anne Wünsche dreht Erwachsenenfilme

Überraschende Ankündigung von Anne Wünsche: Die 35-jährige Influencerin will auf ihren Erotik-Kanälen künftig noch weiter gehen und plant die Veröffentlichung echter Pornos.

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Auf Plattformen wie OnlyFans und BestFans zeigt sich Anne Wünsche bereits seit Längerem freizügig, nun plant die 35-Jährige den nächsten Schritt: "Ich habe ehrlicherweise das Gefühl, dass ich auf diesen Plattformen von Jahr zu Jahr offener werde und immer mehr ausprobieren will. Ja, es wird bald echte Pornos von mir geben."

Offener Umgang mit Erotik

Nach anfänglichen Dessous-Fotos folgten Oben-Ohne-Aufnahmen, Nacktbilder und schließlich Videos mit Toys. Während ihr privates Umfeld hinter der Entscheidung stehe, weist sie Vorwürfe zurück, der Schritt diene reiner Aufmerksamkeit: "Aufmerksamkeit bekomme ich auch, wenn ich ganz normale TikToks drehe und über bestimmte Themen rede – dafür muss ich mich nicht ausziehen."

Finanzielle Motive schließt sie für das Vorhaben aus: "Wichtig ist mir aber, dass ich solche Entscheidungen niemals wegen des Geldes treffe, sondern nur, weil ich es wirklich will." In der Vergangenheit lehnte sie bereits hochdotierte Angebote ab, darunter eine Gage von 20.000 Dollar für ein Spezialvideo, da ihr an jenem Abend schlicht die Lust fehlte.

Das Star-Foto des Tages 1 / 13 Mick Jagger und seine Verlobte Melanie Hamrick bei einer Charity-Veranstaltung in London zugunsten von Hunden und Katzen. © Dave Benett/Getty Images for Battersea Dogs and Cats Home and Pets as Therapy Bei einem Auftritt im australischen Melbourne lässt Robbie Williams stolz seine Muckis spielen. Ganz schön fit, der 52-Jährige. © Getty Images Im Regen stehen gelassen: König Charles und Königin Camilla auf Antigua und Barbuda-Staatsbesuch. Das Wetter war schlecht, die Laune aber umso besser! © Getty Images

Strikte Grenzen und Selbstbestimmung

Als feste Regel gilt für sie persönliche Selbstbestimmung: "Eines meiner wichtigsten Tabus, das ich bisher auch zu 100 Prozent eingehalten habe: Ich drehe nur Content, wenn MIR danach ist. Kein Content, nur weil ein Kunde sich das wünscht." Damit verbunden ist eine persönliche Befürchtung bezüglich ihres Privatlebens: "Ich habe nämlich große Angst davor, irgendwann keinen normalen Sex mehr haben zu können, weil ich immer an Content denken muss." Diesen Aspekt wolle sie sich mit Blick auf spätere Partnerschaften keinesfalls verbauen.

Doreen Steinert, Anne Wünsche und Micaela Schäfer © Getty Images

Kriterien für den Drehpartner

Mit wem sie die geplanten Videos drehen wird, steht bislang noch nicht fest: "Bisher ist nur die Vorstellung da, es mal auszuprobieren. Wie weit es dann geht und wie oft, wird man sehen." An einen künftigen Darsteller stellt sie klare Anforderungen: Der Mann muss ihr optisch gefallen und ein gepflegtes Auftreten mitbringen. Für die Szenen vor der Kamera sucht sie jemanden, der keinesfalls schüchtern agiert. Wie bei einem regulären Kennenlernen müsse die zwischenmenschliche Dynamik übereinstimmen.