Nach Ferres-Aus: Maschmeyer mit Model erwischt!

Wenige Monate nach der Trennung von Schauspielerin Veronica Ferres sorgt Unternehmer Carsten Maschmeyer für neue Schlagzeilen. Bei einem Spaziergang in Los Angeles wurde der bekannte Investor händchenhaltend mit dem Model Anouchka Lou gefilmt, was Spekulationen über sein Privatleben anheizt.

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Die überraschenden Aufnahmen entstanden auf dem belebten Rodeo Drive im kalifornischen Beverly Hills. Direkt vor der noblen Chanel-Boutique spazierte der deutsche Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer Hand in Hand mit einer blonden Schönheit durch die kalifornische Sonne.

Bei der Begleiterin handelt es sich laut BILD um das internationale Model Anouchka Lou, die von ihrer Agentur unter dem Namen Anouchka G geführt wird. Die Französin, die ihren Lebensmittelpunkt nach eigenen Angaben in Cannes hat, stand bereits für globale Werbekampagnen renommierter Modemarken wie Guess vor der Kamera.

Ungebetene Aufnahmen und Wortgefecht mit Blogger

Ein palästinensisch-amerikanischer Street-Blogger, der für Videos über Prominenten-Begegnungen bekannt ist, filmte die beiden unvermittelt auf offener Straße. Aus dem im Internet veröffentlichten Clip geht hervor, dass es im Zuge der ungefragten Videoaufnahmen zu einem kurzen Wortgefecht zwischen den Beteiligten kam, da der Unternehmer die Aufnahmen sichtlich abwehren wollte.

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Wie aus dem Umfeld des Unternehmers gegenüber Medien verlautete, sollen sich Maschmeyer und das Model zuvor im französischen Cannes kennengelernt haben. Aus denselben Kreisen heißt es jedoch beschwichtigend, dass es sich bei der Verbindung um keine neue feste Partnerschaft handle.

Trennung nach über 15 gemeinsamen Jahren

Die Aufnahmen schlagen dennoch hohe Wellen, da die Trennung von seiner langjährigen Ehefrau erst Ende August öffentlich gemacht wurde. Am 25. August gaben Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres nach über 15 gemeinsamen Jahren und fast zwölf Ehejahren überraschend ihr Liebes-Aus bekannt.

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Damals versicherten Vertraute noch ausdrücklich, dass keine neuen Partner im Spiel seien. Selbst enge Wegbegleiter und Geschäftspartner zeigten sich vom plötzlichen Ende der Vorzeige-Ehe völlig unvorbereitet. Der vertraute Auftritt unter kalifornischer Sonne wirft nun ein neues Licht auf die Zeit nach dem Beziehungsende.