Kaulitz-Brüder sticheln gegen Gottschalk

"Muss ja auch jemanden geben, der es nicht guckt", ätzen die Brüder gegen TV-Dino

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Bill und Tom Kaulitz haben mit Humor auf die Ankündigung von TV-Moderator Thomas Gottschalk und seine Frau Karina reagiert, die Neuauflage der ZDF-Unterhaltungsshow "Wetten, dass..?" mit den Kaulitz-Brüdern (beide 37) nicht anzuschauen. "Ich hab schlechte Nachrichten für dich, die Gottschalks, die gucken leider 'Wetten, dass..?' nicht", sagte Tom Kaulitz in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Das Paar habe ausgerechnet an dem Tag schon eine Verabredung.

© ZDF und Ariel Oscar Greith

"Muss ja auch jemanden geben, der es nicht guckt", sagte Tom Kaulitz weiter. "Absolut, den einen muss es geben", stimmte Bill Kaulitz zu. "Und das ist natürlich super ungünstig, dass jetzt anderthalb Monate vorher man schon weiß, da bin ich ausgerechnet zum Döneressen verabredet, in L.A., wo es gar keinen Döner gibt. Da kann ich leider nicht gucken", sagte der Tokio-Hotel-Frontmann spöttisch.

"Wir sind nicht zu Hause, sondern mit Freunden unterwegs"

Die Kaulitz-Brüder wollen "Wetten, dass..?" vorerst einmalig am 5. Dezember um 20.15 Uhr moderieren. "Nein, wir schauen es nicht. Wir sind nicht zu Hause, sondern mit Freunden unterwegs", sagte Karina Gottschalk vor kurzem der Münchner "Abendzeitung". Dabei hatte Gottschalk viele Jahre durch die Kultsendung geführt und wurde damit zu einem der bekanntesten deutschen Showmaster.

Thomas Gottschalk und seine Karina © Getty Images

2021 kehrte die Sendung mit Thomas Gottschalk als Moderator zurück. Nach drei Ausgaben verabschiedete sich Gottschalk erneut. Seitdem wurde keine weitere Folge ausgestrahlt. Die Sendung mit den Kaulitz-Brüdern soll in Halle (Saale) aufgezeichnet werden.