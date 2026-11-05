Mit 72 Jahren: Rock-Ikone wagt sich an einen Triathlon

750 Meter schwimmen, 17 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer laufen: Mit 72 Jahren stellte sich die italienische Sängerin einer echten Ausdauerprüfung.

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Gianna Nannini ist für ihre energiegeladenen Auftritte bekannt. Dass sie auch sportlich noch einiges draufhat, bewies die italienische Rock-Ikone Ende Oktober auf Ibiza. Dort nahm sie an einem Triathlon teil – mit 72 Jahren!

Olympiasieger machte sie fit

Für die ungewöhnliche Herausforderung holte sich Nannini prominente Unterstützung: Alex Schwazer. Der italienische Leichtathlet gewann 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking Gold im 50-Kilometer-Gehen.

Für die ungewöhnliche Herausforderung holte sich Nannini prominente Unterstützung: Alex Schwazer. © NurPhoto via Getty Images

Beim Festival dello Sport in Trient erzählten die beiden bereits von ihrer Zusammenarbeit. "Ich betrachte mich als Rock-Athletin", sagte Nannini damals. Nach einem Probetraining habe Schwazer erkannt, wie ernst es ihr mit dem Sport sei, und die Betreuung übernommen.

Trainer musste sie sogar bremsen

Schwazer beschrieb seine Schülerin als äußerst diszipliniert und methodisch. Manchmal müsse er sie sogar bremsen, statt sie zusätzlich anzutreiben. Sein Trainingsmotto für Nannini: "rockig, aber präzise".

Auf Ibiza absolvierte die Sängerin schließlich die drei Disziplinen: 750 Meter im Wasser, 17 Kilometer auf dem Rad und fünf Kilometer zu Fuß.

Rad-Fehler kostet die Wertung

Einen kleinen Rückschlag gab es allerdings: Wegen eines Fehlers auf der Radstrecke wurde ihre Zeit nicht gewertet. Für Nannini ist das aber kein Grund, aufzuhören. Im Gespräch mit dem "Corriere della Sera" kündigte sie bereits an, noch mehr Sport machen zu wollen.

Der Triathlon sei für sie eine Möglichkeit, fit zu bleiben. Schmerzen habe sie keine gespürt, das Überqueren der Ziellinie habe sich allerdings "wie eine Geburt" angefühlt. Nannini weiß, wovon sie spricht: 2010 bekam sie mit 56 Jahren ihre Tochter Penelope.

Auch musikalisch steht einiges an: Am kommenden Freitag erscheint ihr neues Album "GiannaGold". Im nächsten Jahr will die Sängerin damit auf Tour gehen.