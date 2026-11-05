"Breaking Bad"-Star Dean Norris lässt sich scheiden

Privat und beruflich läuft es für Schauspieler Dean Norris gerade alles andere als rund: Nach mehr als 23 Ehejahren steht seine Beziehung vor dem Aus. Gleichzeitig steckt sein Restaurant in einem Insolvenzverfahren.

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Dean Norris, bekannt als Hank Schrader aus der Erfolgsserie "Breaking Bad", steht vor einer schwierigen Zeit. Seine Ehefrau Bridget reichte bereits 2025 die Scheidung ein. Doch damit nicht genug: Auch das gemeinsame Restaurant steckt in finanziellen Schwierigkeiten.

Ehe-Aus nach mehr als 23 Jahren

Aus den Gerichtsunterlagen geht hervor, dass Bridget Norris die Scheidung im Jahr 2025 in Kalifornien beantragte. Als Trennungsdatum gab sie den 15. Jänner 2025 an. Als Grund nannte sie "unüberbrückbare Differenzen".

Das Paar hatte am 27. Oktober 2001 geheiratet und hat fünf gemeinsame Kinder. Zwei davon sind noch minderjährig. Bridget beantragte gemeinsames Sorgerecht sowie Unterhaltszahlungen. Auch die Aufteilung des während der Ehe erworbenen Vermögens soll gerichtlich geklärt werden.

Dean Norris, bekannt als Hank Schrader aus der Erfolgsserie "Breaking Bad". © The Hollywood Reporter via Getty Images

Dean Norris reagierte offenbar erst einige Monate später auf den Scheidungsantrag. Abgeschlossen ist das Verfahren laut den vorliegenden Unterlagen noch nicht.

Restaurant steckt in Millionen-Schulden

Parallel dazu kämpfen Dean und Bridget Norris mit finanziellen Problemen ihres gemeinsamen Lokals. Das Paar hatte das "Swing Inn Cafe" in Temecula im Jahr 2022 gekauft. Für das Restaurant läuft mittlerweile ein Insolvenzverfahren nach Chapter 11.

Parallel dazu kämpfen Dean und Bridget Norris mit finanziellen Problemen ihres gemeinsamen Lokals. © FilmMagic for HBO

In den Unterlagen gab Dean Norris an, dass der Bruttoumsatz des Lokals von 2024 auf 2025 um rund eine Million Dollar zurückgegangen sei. Das Unternehmen verfügt demnach über Vermögenswerte zwischen 100.000 und 500.000 Dollar. Dem stehen Verbindlichkeiten von einer bis zehn Millionen Dollar gegenüber.

Neben dem Restaurant betreiben die beiden auch das Norris Performing Arts Center. Zu ihrem Privatleben haben sich die Schauspieler und seine Ehefrau bislang weitgehend bedeckt gehalten.