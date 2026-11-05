Rasen statt Beton im Stadtpark

Wiens ältester Park wird größer: Wo früher Betriebsgebäude standen, wächst jetzt Rasen. Die Stadtgärten haben fast 1.000 Quadratmeter entsiegelt.

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Der Stadtpark, eröffnet am 21. August 1862, bekommt Zuwachs. Auf einer ehemaligen Betriebsfläche an der Ringstraße entstanden eine große Rasenfläche und zahlreiche Sträucher, dazu wurden zwei neue Bäume gepflanzt. Eine sanfte Geländemodellierung schirmt den Bereich vom Verkehr ab, eine automatische Bewässerung erleichtert die Pflege.

"Der Wiener Stadtpark ist eine der wichtigsten Grünflächen im Bezirk. Viele Menschen kommen in den Park, um sich zu erholen. Dass nun noch mehr Grün samt Rasen, Sträuchern und Bäumen vorhanden ist, ist genau der richtige Weg", freut sich Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP).

Vom Maschinenhaus zum Rasen

Schon ab 1862 stand hier ein sechseckiges Maschinenhaus, das um 1935 wegen Baufälligkeit abgetragen wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg errichteten die Stadtgärten dort Betriebsgebäude, die jetzt dem Grün weichen.

Stadtgartendirektor Karl Hawliczek: "Die neue Grünfläche zeigt beispielhaft, dass es keinen Stillstand gibt und auch im innerstädtischen Raum Grünflächenzuwächse entstehen, um die hohe Lebensqualität in unserer Stadt weiterhin zu sichern."

Park mit Tradition

Der Park liegt zwischen Parkring und Heumarkt und wird vom Wienfluss geteilt. Er bietet seltene Bäume wie Ginkgo und Kaukasische Flügelnuss, das beliebte Johann-Strauss-Denkmal sowie Spielplätze, eine Skate-Anlage und Ballspielplätze.