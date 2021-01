Jennifer Lopez: Nackt in neuem Video 'InThe Morning' mit Sixpack und in Bestform!

Sie scheint wie guter Wein zu sein und wird mit den Jahren immer besser, schöner und fitter. Popstar JLo hat nun ein neues Video rausgebracht. Zu ihrem verruchten Song "In The Morning" hat sie visuell ordentlich nachgelegt.

JLo: Nackt und durchtrainiert in neuem Video

Die Popdiva zeigt sich in einigen Szenen komplett nackt - nur der Winkel verhindert, dass wir alles von der 51-Jährigen Sängerin sehen. Was an ihrem Körper besonders ins Auge sticht ist das steinharte Sixpack! Die Mama von Zwillingen scheint ihren Körper mit Sport regelrecht gemeißelt zu haben.

Lopez: Strenge Diät

Doch von alleine kamen die definierten Muskeln nicht. Jennifer Lopez soll sich einem strengen Ernährungs- und Fitnessplan unterziehen. Dabei darf sie nur 1400 Kalorien pro Tag zu sich nehmen, muss viermal die Woche für einige Stunden schwitzen und viel Wasser trinken. Koffein und Alkohol sind tabu!