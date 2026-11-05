18 Meter Tanne
Linzer Weihnachtsbaum am Hauptplatz aufgestellt
Der Weihnachtszauber hält Einzug in der Linzer Innenstadt: Seit Donnerstagvormittag schmückt eine 18 Meter hohe Tanne aus Lembach im Mühlkreis den Hauptplatz. Nach dem fachgerechten Aufstellen und dem "Aufhübschen" des Baumes übernimmt wie jedes Jahr die Linz AG die festliche Dekoration.
Auch interessant
Die feierliche Übergabe des geschmückten Christbaums an die Stadt Linz findet am Samstag, 22. November, um 17 Uhr statt. Besucher dürfen sich auf ein stimmungsvolles Rahmenprogramm freuen, das musikalische Darbietungen und den offiziellen Start in die Linzer Adventzeit umfasst.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden