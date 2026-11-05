Linzer Weihnachtsbaum am Hauptplatz aufgestellt

Nach dem zerrupften Baum aus 2024 gibt es heuer ein besonders schönes Exemplar.

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Der Weihnachtszauber hält Einzug in der Linzer Innenstadt: Seit Donnerstagvormittag schmückt eine 18 Meter hohe Tanne aus Lembach im Mühlkreis den Hauptplatz. Nach dem fachgerechten Aufstellen und dem "Aufhübschen" des Baumes übernimmt wie jedes Jahr die Linz AG die festliche Dekoration.

Die feierliche Übergabe des geschmückten Christbaums an die Stadt Linz findet am Samstag, 22. November, um 17 Uhr statt. Besucher dürfen sich auf ein stimmungsvolles Rahmenprogramm freuen, das musikalische Darbietungen und den offiziellen Start in die Linzer Adventzeit umfasst.