Roncalli-Zelt bereits am Urfix-Areal aufgeschlagen

Das Zelt steht bereit, die historischen Circuswagen kommen am Dienstag.

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Das Roncalli-Zelt war am 5. November bereits am Urfahranermarkt-Areal aufgebaut. Am Dienstag, 10. November rollt dann der 1.100 Meter lange Roncalli-Sonderzug in Linz an. Als einziger Circus in Europa reist Roncalli noch über die Schiene und transportiert fast die gesamte Circusstadt nachhaltig und klimaneutral per Bahn. Ab 15 Uhr wird der Sonderzug entladen. Von dort geht es für die Wagen direkt zum Urfahraner Marktgelände, wo das Team mit der behutsamen Platzierung der historischen Circuswagen beginnen kann. Bis zur Premiere am Freitag, 13. November entsteht so die nostalgische Roncalliwelt, in der rund hundert Mitarbeitende – bestehend aus Artistinnen, Musikern, Tänzerinnen und Requisiteuren – ihr Zuhause finden.

Bis 6. Dezember

Bis zum 6. Dezember sorgen sie in Linz für das typische Roncalli-Flair und verzaubern im Programm zur Jubiläumstournee "50 Jahre Circus-Theater Roncalli" mit internationaler Spitzenartistik und hochkarätiger Clownerie ihre Gäste im, laut Andy Warhol, "wundervollsten Circus der Welt". 1.316 Personen finden in dem ikonischen Zelt Platz. Mehr als 10.000 LED - Lichter und Messinglampen tauchen die gesamte Roncalli-Stadt in stimmungsvolles Licht.