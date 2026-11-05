Margot Robbie und Nicole Kidman machen Chanel-Show zum Mega-Event

Wenn das französische Luxuslabel Chanel nach Sydney lädt, lässt sich Australiens A-Prominenz nicht lange bitten. Bei der spektakulären "Cruise 2026/27 Replica Show" versammelte sich am Donnerstag das Who’s who der australischen Society.

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Hollywood-Glamour in Australien: Sydney verwandelte sich am 5. November 2026 in den Mittelpunkt der internationalen Modewelt. Erstmals brachte Chanel eine Runway-Show dieser Größenordnung nach Australien. Schauplatz des spektakulären Events war Barangaroo, wo die Cruise-Kollektion 2026/27 mit einem glamourösen Re-Staging gefeiert wurde. Ihre Premiere hatte die Kollektion bereits im April im französischen Küstenort Biarritz erlebt. Das hochkarätige Mode-Event ließen sich natürlich auch zahlreiche Stars nicht entgehen: In der Front Row nahmen neben Margot Robbie und Nicole Kidman auch Jacob Elordi und Kylie Minogue Platz.

Margot Robbie im Transparent-Look

Margot Robbie © Getty Images for CHANEL

Das absolute Highlight des Abends war ganz klar die hochkarätig besetzte Front Row. Chanel-Botschafterin Margot Robbie, die kürzlich erst zum neuen Gesicht des Kult-Parfums Chanel No. 5 gekürt wurde, zog alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin glänzte in einem transparenten, weißen Kleid, das mit zarten floralen Elementen verziert war. Durch den feinen Stoff schimmerte ihre Unterwäsche dezent hindurch, was dem Look eine verführerische Note verlieh.

Nicole Kidman besticht im coolen Tailoring

Nicole Kidman © Getty Images for CHANEL

Mindestens genauso elegant präsentierte sich Nicole Kidman. Die Schauspielerin, die dem Haus Chanel seit nunmehr über zwei Jahrzehnten eng verbunden ist, entschied sich für einen schicken, maßgeschneiderten Look. In einem eleganten schwarzen Blazer mit farblich passender Hose bewies sie, dass edles Power-Dressing und französischer Chic die perfekte Symbiose bilden. Nicole genoss den Abend nicht allein, sondern wurde von ihrer 15-jährigen Tochter Faith Margaret begleitet, was das Event für sie zu einem schönen Familienausflug machte.

Ein Who-is-Who der australischen Stars

Doch Margot und Nicole waren nicht die einzigen namhaften Gäste. Die Show war ein regelrechtes Gipfeltreffen der australischen Elite. In der ersten Reihe nahmen Musik-Ikone Kylie Minogue, Erfolgs-Regisseur Baz Luhrmann und Star-DJ Dom Dolla Platz. Auch Schauspieler Jacob Elordi, Olympia-Legende Cathy Freeman und der australische Surf-Profi Jack Robinson ließen sich dieses seltene modische Spektakel in ihrer Heimat nicht entgehen.

Die Highlights auf dem Runway

Chanel Cruise 2026/27 Replica Show 1 / 5 © AFP via Getty Images © AFP via Getty Images © AFP via Getty Images

Die Resort-Kollektion setzt auf luftige Materialien, leichte Schnitte und raffinierte Details, die perfekt auf warme Sommertage und entspannte Urlaubsmomente abgestimmt sind. Doch Blazys Debüt ging weit über klassische Resort-Mode hinaus: Seine Vision von Sommermode vereinte mühelose Leichtigkeit mit jener unverkennbaren Eleganz, die Chanel seit jeher ausmacht. Eine Kombination, die auch in Sydney perfekt aufging, schließlich verbindet die australische Metropole lässigen Lifestyle mit stilvoller Raffinesse.