Nach Galliano-Eklat: Das neue Met Gala Thema für 2027 steht fest!

Nach dem Drama um die abgesagte John-Galliano-Ausstellung steht nun das Ersatzthema für den größten Mode-Abend des Jahres fest: "extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday".

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Wenn sich am ersten Montag im Mai 2027 die Crème de la Crème der Modewelt auf den legendären Stufen des Metropolitan Museum of Art in New York versammelt, dreht sich alles um das Außergewöhnliche im Alltäglichen. Die Definition von Glamour am Red Carpet wird damit gehörig auf die Probe gestellt.

Vom Alltäglichen zur High-Fashion

Die frisch angekündigte Frühlingsausstellung des Costume Institute trägt den Namen „extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday“. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Designer vertraute Kleidungsstücke (wie Jeans oder Puffer-Jacken) und alltägliche Materialien – von Papier bis hin zu Plastik und Aluminium – in spektakuläre Mode verwandeln. Die Ausstellung wird beleuchten, wie durch Handwerkskunst, Materialexperimente und konzeptionellen Witz aus den gewöhnlichsten Dingen außerordentliche Meisterwerke werden.

Das große Drama und der fehlende "Plan B"

Dass dieses Thema überhaupt ins Rampenlicht rückt, ist allerdings einem Skandal zu verdanken. Ursprünglich sollte die Met Gala 2027 und die dazugehörige Ausstellung unter dem Titel "John Galliano: Horizons" dem britischen Star-Designer gewidmet werden. Doch nach massivem öffentlichen Druck, anhaltender Kritik und einem Aufschrei wegen vergangener antisemitischer und rassistischer Äußerungen Gallianos, wurde das Vorhaben Ende August 2026 komplett gestrichen.

Undercover Fall/Winter 2025-2026 © Gamma-Rapho via Getty Images

Für Chefkurator Andrew Bolton war das ein Schockmoment. In einem aktuellen Interview gestand er: „Ich hatte, um ehrlich zu sein, keinen Plan B. Es gab keine andere Ausstellung, die bereits recherchiert und einsatzbereit war“. Das neue Konzept musste in Rekordzeit von Grund auf neu aus dem Boden gestampft werden.

Was uns in der Ausstellung erwartet

Die kreative "Notlösung" entpuppt sich als geniale modische Erkundungsreise. Die Eröffnungsinstallation wird Stücke aus Jun Takahashis Herbstkollektion 2024 für sein Label Undercover präsentieren, welche von Wim Wenders' berührendem Film Perfect Days inspiriert wurde.

Loewe Ready Spring/Summer 2027 © Gamma-Rapho via Getty Images

Besucher können sich außerdem auf neu interpretierte Garderoben-Klassiker freuen: Die Ausstellung feiert unter anderem die legendären weißen T-Shirts von Virgil Abloh für Off-White, Hemden von Gianfranco Ferré sowie dekonstruierte Trenchcoats von Jonathan Anderson für Loewe und Glenn Martens' Entwürfe für Maison Margiela.

Was bedeutet das für den roten Teppich?

Maison Margiela Spring/Summer 2027 © WWD via Getty Images

Eines ist sicher: Die Met Gala 2027 wird unsere Definition von Glamour gehörig auf die Probe stellen! Werden wir Rihanna in einem Haute-Couture-Regenmantel sehen? Oder Zendaya in einem atemberaubenden Kleid aus recycelten Aluminiumdosen? Der Dresscode dürfte den Stars unglaublichen Spielraum für clevere, avantgardistische und humorvolle Looks lassen.