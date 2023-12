Messer-Attacke in Wiener Wohnung

Zwei Personen dürften in Streit geraten sein, als einer der beiden Männer mit einem Messer auf seinen Kontrahenten einstach.

Wien. Am Montagnachmittag ereignete sich in einer Wohnung in Ottakring zu einer Messer-Attacke, wie ein Pressesprecher der LPD Wien gegenüber oe24 bestätigt. Eine Person wurde festgenommen und dem Kriminalamt übergeben. Ein Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus eingeliefert.

Ein Video auf X (vormals Twitter) zeigt den Polizei-Großeinsatz in der Degengasse im 16. Bezirk:

Und, eure Straßen auch schon so festlich beleuchtet? ???? pic.twitter.com/jJuqm6foV7 — Hans Kirchmeyr (@tiefenschaerfer) December 18, 2023

Der Streit der beiden Männer hat sich in Folge von der Wohnung auf die Straße verlagert, wodurch die Szene Aufmerksamkeit in der Gasse erregte.

Die Ermittlungen sind am Laufen.