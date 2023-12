"Große Nase" ist eine ganze Bande

Fünf Überfälle auf Banken und ein Raub auf eine Tankstelle in Wien gehen auf die Kappe ein und derselben Gruppe, deren Haupttäter als "Große Nase" in die jüngste Kriminalgeschichte einging.

Wien. Im Zeitraum vom 21.11.2023 bis 12.12.2023 kam es in verschiedenen Wiener (u.a. in Hernals, Leopoldstadt, Liesing) zu fünf Raubdelikte auf Geldinstitute sowie auf einer Tankstelle. In zwei dieser insgesamt sechs Fällen blieb es bei einem Versuch.

Nachdem die Sofort-Fahndungsmaßnahmen vorerst ohne Erfolg blieben. Dennoch konnte das Landeskriminalamt Wien „Raubgruppe 3“ rasch einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Coups feststellen. Auch das Landeskriminalamt Niederösterreich war an den Ermittlungen beteiligt.

Schließlich konnte ein für mehrere Taten Hauptverantwortlicher namentlich ausgeforscht werden. Aufgrund einer Festnahmeanordnung erfolgte durch das Einsatzkommando Cobra am 15.12.2023 die Festnahme des 27-jährigen österreichischen Staatsbürgers, der sich eben durch ein besonders großes Riechorgan auszeichnet.

Der Kriminelle mit der Fahndungsspitznamen "Große Nase", ein einheimischer Österreicher, Ende vergangener Woche gerade mit zwei Komplizen (25 und 26) und einer 25-jährigen Frau in einem Fahrzeug unterwegs, an dem laut Polizei "missbräuchlich verwendete Kennzeichen" montiert waren. Bei den Komplizen handelt es sich um Österreicher Staatsbürger und einen Serben.

Aktuell laufen die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien in enger Abstimmung mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt. Die vier Festgenommen wurden in eine NÖ-Justizanstalt überstellt.