Am Dienstag um 14 Uhr wurde erneut eine Bank überfallen. Erst am Montag hat ein Mann mit FFP2-Maske eine Filiale und eine Tankstelle heimgesucht.

Großeinsatz in der Breitenfurterstraße in Wien-Liesing: Am Dienstag um etwa 14.15 Uhr soll dort ein Unbekannter eine Bank überfallen haben. Auch dieser zeigte wie der bekannte Serientäter "Große Nase" in der Bankfiliale im Einkaufszentrum Riverside zuerst eine mutmaßliche Waffe und einen Zettel, mit dem er Geld forderte. Mehrere Angestellte und Kunden waren zu der Zeit in der Filiale.

Dem unbekannten Täter wurde Bargeld ausgehändigt und er konnte vorerst in eine unbekannte Richtung flüchten. Es findet derzeit eine groß angelegte Fahndung statt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen bereits übernommen.Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder dem Tatverdächtigen werden (auch anonym) in jeder Polizeidienststelle oder