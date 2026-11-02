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Stars tragen ihn schon: DIESEN Mantel-Trend möchte jetzt jeder

Sarah Zacek
von
© Getty Images
Opulente Blumenmuster, glänzende Seide und dramatische Kragen statt schlichter Wollmäntel: Der Opera Coat ist der wohl überraschendste Outerwear-Trend des Winters 2026.
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Wer bei Wintermänteln bisher auf schlichte Schnitte, gedeckte Farben und zeitlose Eleganz gesetzt hat, bekommt 2026 Konkurrenz. Denn plötzlich wird es wieder glamourös! Der sogenannte Opera Coat sorgt gerade in der Modewelt für Aufsehen und bringt eine ordentliche Portion Vintage-Flair in unsere Garderobe.

Statt klassischer Wollmäntel dominieren kunstvolle Stickereien, florale Muster, Samt, Jacquard und auffällige Fellbesätze. Der Look erinnert an alte Hollywood-Filme und glamouröse Theaterabende.

Diese Stars lieben den Opera Coat

Dass der Trend gerade so viel Aufmerksamkeit bekommt, liegt auch an einigen prominenten Fashion-Fans. Besonders der Designer Conner Ives hat mit seinen außergewöhnlichen Kreationen den Hype befeuert. Er verarbeitet unter anderem wiederverwendete historische Textilien und Vintage-Materialien zu extravaganten Mänteln.

Zendaya posiert in einem goldenen Outfit vor dem Logo der Tonight Show mit Jimmy Fallon.
THE TONIGHT SHOW STARRING JIMMY FALLON -- Episode 2314 -- Pictured: Actress Zendaya poses backstage on Wednesday, July 15, 2026 -- (Photo by: Todd Owyoung/NBC via Getty Images) © Todd Owyoung/NBC via Getty Image

Zendaya, Kendall Jenner, Hailey Bieber und Zoë Kravitz gehören zu den prominenten Frauen, die den Look bereits getragen haben. Auch Alexa Chung zeigt, wie lässig sich ein solcher Mantel interpretieren lässt. Statt ihn ausschließlich für glamouröse Anlässe aufzusparen, kombinieren die Fashion-Insiderinnen ihn mit unkomplizierten Alltagslooks.

Wo findest du den Trend?

Frau in langem rosa Mantel und goldener Tasche steht auf Gehweg vor silbernem Auto.
. © Getty Images

Wer sich einen Opera Coat zulegen möchte, muss nicht unbedingt ein Designerbudget einplanen. Besonders spannend sind Vintage-Läden und Secondhand-Plattformen, denn dort lassen sich oft außergewöhnliche Einzelstücke mit echtem Charakter entdecken. Ein kleiner Hinweis beim Kauf: Viele Vintage-Modelle haben Besätze aus echtem Fell. Wer darauf verzichten möchte, sollte gezielt nach Varianten mit Kunstfell oder ganz ohne Fellbesatz suchen.

Auch Labels wie Rixo, Philippa 1970, LaGanini, Maravic, Destree und Hayley Menzies greifen die opulente Ästhetik auf. Es lohnt sich nach Bgriffen wie Jacquard Mantel, Brocade Jacket oder Samtmantel zu suchen.

Langweilige Winterlooks waren gestern

Frau mit modischem Outfit läuft zwischen Autos auf der Straße während der Mailänder Fashion Week.
. © Getty Images

Der Opera Coat ist der perfekte Mantel für alle, denen schlichte Winterlooks langsam zu langweilig werden. Er verbindet Vintage-Glamour mit modernem Streetstyle und zeigt, dass Mode 2026 ein bisschen mehr Mut zur Extravaganz hat.

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