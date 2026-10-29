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Kostüm-Inspiration

Paris als Britney, Kim als North: Stars sind schon im Halloween-Fieber

© Variety via Getty Images
Schlangen, Kunstblut und ein märchenhafter Familienauftritt: Die Stars feiern Halloween schon jetzt – und liefern jede Menge Kostüm-Inspiration für den 31. Oktober.
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Bis zum 31. Oktober dauert es noch ein bisschen, doch auf Instagram läuft die große Halloween-Show längst. Paris Hilton hat bereits zwei aufwendige Verwandlungen präsentiert, Kim Kardashian findet ihre Inspiration im eigenen Kinderzimmer und Janelle Monáe setzt auf filmreifen Grusel. Diese Looks machen jetzt schon Lust auf die schaurigste Nacht des Jahres.

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Paris Hilton lässt Britneys legendären Schlangen-Look aufleben

Grünes BH-Top, glitzernde Shorts und eine Schlange über den Schultern: Bei diesem Anblick dürften Britney-Fans sofort ein Déjà-vu erleben. Paris Hilton stellt den legendären "I’m a Slave 4 U"-Auftritt ihrer Freundin bei den MTV Video Music Awards 2001 nach. Selbst die funkelnden Verzierungen auf ihrer Haut erinnern an das Original.

Für Paris ist es längst Halloween-Tradition, in Britneys berühmteste Outfits zu schlüpfen: Auch den Stewardessen-Look aus "Toxic" und das Schulmädchen-Outfit aus "…Baby One More Time" hat sie bereits aufgegriffen. Die diesjährige Hommage reiht sich also bestens in ihre persönliche Britney-Galerie ein.

Für ihren zweiten Look holt Paris gleich die ganze Familie vor die Kamera. Das Motto: "Die Schöne und das Biest". Als Belle trägt sie eine opulente gelbe Robe, während Ehemann Carter Reum mit Maske und blauem Anzug zum Biest wird.

Die heimlichen Hingucker sind allerdings die Kinder: Sohn Phoenix verkörpert den Kerzenleuchter Lumière, Tochter London die kleine Tasse Chip.

Kim Kardashian verkleidet sich als ihre eigene Tochter

Andere suchen ihre Kostümvorbilder in Hollywood, Kim Kardashian wird zu Hause fündig: Sie verwandelt sich kurzerhand in Tochter North West.

Mit einer langen türkisblauen Perücke, auffälligem Augen-Make-up, nachgestellten Gesichtspiercings und markantem Schmuck kopiert sie den Look der 13-Jährigen. Dazu kommen ein schwarzes T-Shirt über einem gestreiften Langarmshirt, ein kurzer Faltenrock und aufwendige Nägel. Die Liebe zum Detail macht den Auftritt zur ziemlich treffsicheren Familien-Hommage.

Victoria Justice feiert eine schaurige Zombie-Party

© Variety via Getty Images

Bei Victoria Justice darf Halloween deutlich düsterer ausfallen. Für ihre Party "Love Zombie: The Resurrection" in Los Angeles setzt die Schauspielerin auf einen schwarzen Look mit einem Design, das an Spinnweben erinnert, und hohen schwarzen Stiefeln.

Ein rotes Herz an ihrer Kette liefert einen auffälligen Farbakzent. Künstliche Schürfwunden, zerzauste Haare und Kunstblut im Gesicht und am Bein machen die Verwandlung komplett. Wer nach Inspiration für ein glamouröses Zombie-Kostüm sucht, wird hier fündig.

Janelle Monáe liefert gleich doppelt Grusel

Janelle Monáe nimmt den Halloween-Auftrag besonders ernst. Ein Look ist eine Hommage an die Horrorfigur Carrie. Rosafarbenes Kleid, schief sitzendes Diadem und Blumenstrauß treffen auf jede Menge Kunstblut. Zusammen mit dem entsetzten Gesichtsausdruck entsteht ein Auftritt direkt aus einem Albtraum.

Für die zweite Verwandlung hat Monáe sogar eine eigene Grusel-Figur erfunden: "Piper the Party Starter". Grüne Haut, pinke Haare, aufwendige Gesichtsprothesen und ein hypnotisch wirkendes Auge lassen den Star beinahe verschwinden. Die Verwandlung mit einem dreiköpfigen Team dauerte sechs Stunden. Dazu trägt Monáe eine weiße Rüschenbluse, Hosenträger und einen Zylinder – ein herrlich schräger Gastgeber für die Gruselsaison.

Chlöe Bailey wird zu "Family Guy"

Auch Chlöe Bailey hat ihren Halloween-Look bereits enthüllt. Ihre Vorlage kommt aus der Zeichentrickserie "Family Guy": Sie verkleidet sich als "Hot Meg", eine alternative Version von Meg Griffin.

Pinke Mütze, runde Brille, pinker BH und Jeansminirock machen die Figur erkennbar. Silberne kniehohe Stiefel und knallpinke Haare geben dem Kostüm ihren persönlichen Twist. Zwischen all den Zombies und Horrorfiguren liefert Chlöe damit einen überraschenden Cartoon-Auftritt.

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