Die gruseligsten Kostüm-Trends für Halloween 2026

Hexe, Vampir oder Harley Quinn? Eine Auswertung österreichischer Google-Suchdaten zeigt, welche Halloween-Kostüme besonders gefragt sind – und welcher überraschende Look dieses Jahr am stärksten zulegt.

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Ein aufwendiges Filmkostüm, ein schwarzes Kleid mit den richtigen Accessoires oder doch eine Verkleidung, die schon beim Anblick Gänsehaut macht? Die Kostümfrage gehört zu Halloween wie der Kürbis vor der Haustür. Wer noch Inspiration für den 31. Oktober sucht, kann sich bei den Google-Suchen der Österreicherinnen und Österreicher einiges abschauen.

Eine im Oktober 2026 veröffentlichte Analyse von Erobella auf Basis von Google Trends nimmt dafür die Suchdaten aus September und Oktober der Jahre 2023 bis 2025 unter die Lupe. Das Ergebnis: An der Spitze stehen vertraute Gruselfiguren.

Hexe, Vampir und Kürbis führen das Ranking an

Den ersten Platz im Dreijahresvergleich sichert sich die Hexe, gefolgt von Vampir und Kürbis. Harley Quinn schafft es auf Platz sechs, Zombies landen auf Rang elf. Berücksichtigt wurden untersuchte Kostüme, für die ausreichend Suchdaten vorlagen.

Dass sich aus diesen Motiven ganz unterschiedliche Looks machen lassen, macht die Auswahl besonders praktisch: Die Hexe funktioniert mit schwarzem Kleid und spitzem Hut ebenso wie mit Korsett, Spitzenrock und dramatischem Make-up. Beim Vampir können ein eleganter Abendlook, dunkle Lippen und ein Paar spitze Zähne bereits die ganze Verwandlung übernehmen.

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Die meistgesuchten Halloween-Kostüme im Überblick

Hexe Vampir Kürbis Clown Geist Harley Quinn Skelett Teufel Fledermaus Engel Zombie

Der überraschende Aufsteiger trägt Flügel

Den größten Zuwachs verzeichnet das Engelkostüm mit 123 Prozent, gefolgt von Kürbis mit 96 Prozent und Teufel mit 85 Prozent. Verglichen wurden die Halloween-Saisons 2023–2025 mit 2016–2019. Harley Quinn und Zombie verlieren hingegen jeweils rund ein Drittel ihres Suchinteresses.

Wer den Engelslook ausprobieren möchte, kann ihn ganz nach dem eigenen Stil interpretieren: mit weißem Slipdress und zarten Flügeln oder als dunkler Engel mit schwarzer Spitze und silbernen Accessoires. Zusammen mit einem Teufelskostüm ergibt sich daraus außerdem eine unkomplizierte Idee für den gemeinsamen Partyauftritt.

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Für diese Looks musst du nicht alles neu kaufen

Bevor du ein komplettes Kostüm bestellst, lohnt sich ein Blick in den Kleiderschrank. Ein schwarzer Blazer, eine Lederhose oder ein langes Kleid können die Grundlage für mehrere der gefragten Verkleidungen bilden. Beim Vampir sorgen Schmuck und Make-up für die Stimmung, bei der Fledermaus übernehmen Flügel den entscheidenden Part. Für einen Skelettlook lässt sich ein schlichtes schwarzes Outfit mit passendem Gesichts-Make-up kombinieren.