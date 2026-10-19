Mit diesem genialen Trick hält dein Halloween-Kürbis viel länger

Kaum ist das gruselige Kürbisgesicht fertig geschnitzt, beginnt es auch schon zu schrumpeln oder zu schimmeln. Doch mit einem einfachen Trick aus dem Badezimmer bleibt deine Halloween-Deko deutlich länger frisch. Und das Beste: Du hast das Wundermittel wahrscheinlich bereits zu Hause.

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Halloween steht vor der Tür und damit beginnt auch wieder die große Kürbis-Schnitzerei. Ob gruselige Fratzen, lustige Gesichter oder kunstvolle Muster: Ein selbst geschnitzter Kürbis gehört zur Halloween-Dekoration einfach dazu. Umso ärgerlicher ist es, wenn das mühsam gestaltete Kunstwerk schon nach wenigen Tagen seine Form verliert, schrumpelt oder sogar schimmelt. Doch es gibt einen erstaunlich einfachen Trick, mit dem du die Haltbarkeit deines Kürbisses verlängern kannst.

Geheimtrick: Vaseline hält den Kürbis länger frisch

Was normalerweise für geschmeidige Lippen und trockene Haut zum Einsatz kommt, kann auch dem Halloween-Kürbis helfen: Vaseline. Tatsächlich empfehlen sogar Gartenexperten, die Schnittflächen eines geschnitzten Kürbisses mit einer dünnen Schicht Vaseline einzureiben.

Der Grund ist einfach: Sobald der Kürbis ausgehöhlt und geschnitzt wurde, verliert er über die offenen Schnittstellen Feuchtigkeit. Dadurch trocknet das Fruchtfleisch aus und das kunstvolle Gesicht fällt langsam in sich zusammen. Die Vaseline bildet eine schützende Schicht, die den Feuchtigkeitsverlust verlangsamt und dafür sorgt, dass der Kürbis länger seine Form behält.

So funktioniert der Trick: Nachdem du deinen Kürbis vollständig ausgehöhlt und geschnitzt hast, tupfst du die Schnittflächen vorsichtig trocken. Anschließend verteilst du eine dünne Schicht Vaseline auf den freiliegenden Kanten rund um Augen, Nase und Mund sowie am ausgeschnittenen Deckel.

Wichtig: Vaseline schützt vor allem vor dem Austrocknen. Gegen Schimmel hilft sie allein nicht.

© Getty Images

Diese Tricks verhindern, dass der Kürbis zu schnell schimmelt

Neben dem Vaseline-Trick gibt es noch ein paar einfache Maßnahmen, mit denen du deinen Halloween-Kürbis ein längeres Leben schenken kannst:

Den Kürbis gründlich reinigen: Bereits vor dem Schnitzen solltest du den Kürbis mit Wasser und etwas Spülmittel reinigen. Verwende außerdem saubere Messer und Löffel. So gelangen weniger Keime ins Innere, die später Schimmel begünstigen können. Das Fruchtfleisch vollständig entfernen: Beim Aushöhlen solltest du möglichst alle Kerne, Fasern und weichen Fruchtfleischreste entfernen. Diese bieten Schimmelpilzen besonders gute Wachstumsbedingungen. Kerzen durch LED-Lichter ersetzen: So romantisch echtes Kerzenlicht auch sein mag: Die Wärme beschleunigt den Verfall des Kürbisses. Greife deshalb lieber zu batteriebetriebenen LED-Teelichtern. Diese sorgen für denselben Gruseleffekt, ohne den Kürbis von innen aufzuheizen. Besonders wichtig: Bei mit Vaseline behandelten Kürbissen solltest du aus Brandschutzgründen auf offene Flammen verzichten. Den richtigen Standort wählen: Auch der Standort entscheidet darüber, wie lange der Kürbis schön bleibt. Direkte Sonneneinstrahlung, warme Wohnzimmer und Heizungsnähe sind tabu. Viel besser eignet sich ein kühler, schattiger und gut belüfteter Platz, etwa vor der Haustür oder auf einem geschützten Balkon. Frost solltest du ebenfalls vermeiden.

Wie lange hält ein geschnitzter Halloween-Kürbis?

Ein geschnitzter Kürbis kann bereits nach wenigen Tagen erste Anzeichen von Verfall zeigen. Bei günstigen Bedingungen und mit der richtigen Pflege kann er aber auch eine Woche oder länger schön bleiben. Eine Garantie gibt es nicht, denn Temperatur, Feuchtigkeit und der Zustand des Kürbisses spielen eine entscheidende Rolle.

Tipp: Wer zu Halloween am 31. Oktober ein möglichst frisches Kürbisgesicht präsentieren möchte, sollte mit dem Schnitzen bis wenige Tage vor dem Fest warten. In Kombination mit dem Vaseline-Trick stehen die Chancen gut, dass das gruselige Kunstwerk rechtzeitig zu Halloween in Bestform ist.