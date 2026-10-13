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Einfach & Effektiv

Dieser Kürbis-Schnitz-Hack verhindert JEDE Sauerei

Sarah Zacek
von
Zwei Kürbisse, einer mit geschnitztem Gesicht und abgenommenem Deckel, stehen auf einem Tisch.
© Getty Images
Kürbis schnitzen gehört zu Halloween einfach dazu,wäre da nur nicht das Chaos mit Kernen, Fruchtfleisch und schiefen Gruselgesichtern. Mit einem einfachen Trick und drei Hilfsmitteln gelingt deine Halloween-Deko viel unkomplizierter.
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Halloween steht vor der Tür und du möchtest deinen eigenen Kürbis gestalten? Dann kennst du wahrscheinlich das Problem: Beim Aushöhlen landet das Fruchtfleisch überall, und beim Schnitzen mit dem Messer wird aus dem geplanten Gruselgesicht schnell ein schiefer Mund mit schrägen Augen. Dabei geht es auch deutlich einfacher!

Mit diesem Kürbis-Hack brauchst du keine besonderen Schnitzwerkzeuge. Ein paar Plätzchenausstecher, ein Hammer und ein wenig Vorbereitung reichen aus, um gleichmäßige Formen in die Kürbisschale zu bringen. Ganz ohne Sauerei geht es zwar nicht, aber der Trick spart Zeit und macht das Gestalten deutlich einfacher.

Das brauchst du für den Kürbis-Hack

  • Einen Kürbis
  • Plätzchenausstecher in verschiedenen Formen (am besten einfache Formen: Sterne, Herzen, Kreise)
  • Einen Hammer
  • Ein scharfes Messer
  • Einen stabilen Löffel zum Aushöhlen

Schritt 1: Kürbis aushöhlen

Junge Frau höhlt einen Kürbis für Halloween in einer festlich dekorierten Küche aus.
. © Getty Images

Schneide mit einem scharfen Messer einen Deckel oben am Kürbis ab. Alternativ kannst du die Öffnung auch am Boden anbringen. Entferne anschließend mit einem Löffel die Kerne und das faserige Fruchtfleisch. Schabe die Innenwand so weit aus, dass sie möglichst gleichmäßig ist.

Tipp: Lege Zeitungspapier oder eine abwaschbare Unterlage unter den Kürbis. So bleiben Kerne und Fruchtfleisch nicht auf deiner Arbeitsfläche kleben.

Schritt 2: Plätzchenausstecher ansetzen

Gestapelte Ausstechformen in Stern-, Herz- und Blumenform auf blauem Hintergrund.
. © Getty Images

Jetzt kommt der eigentliche Trick: Setze einen Plätzchenausstecher von außen an die Kürbisschale. Wähle dafür eine möglichst flache Stelle und halte den Ausstecher gerade. Klopfe vorsichtig mit dem Hammer darauf, bis die Form in der Schale steckt.

Wichtig: Arbeite langsam und mit kontrollierten Schlägen. Halte den Kürbis stabil auf einer rutschfesten Unterlage und halte deine Finger vom Schlagbereich fern.

Schritt 3: Form herauslösen

Sitzt der Ausstecher in der Kürbisschale, kannst du das ausgestanzte Stück vorsichtig nach innen drücken. Entferne es anschließend durch die Öffnung des Kürbisses und ziehe den Ausstecher heraus. Bei Bedarf kannst du das Stück mit einem Löffel oder einem stumpfen Gegenstand lösen, verwende deine Finger nicht, um festsitzende Teile gewaltsam herauszudrücken.

Warum dieser Trick so praktisch ist

Mit Plätzchenausstechern bekommst du gleichmäßige Formen, ohne jede Kontur mit einem Messer ausschneiden zu müssen. Das Ergebnis wirkt ordentlich und lässt sich individuell gestalten. Die Sauerei beim Aushöhlen bleibt zwar nicht ganz aus, aber das anschließende Schnitzen wird deutlich unkomplizierter.

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