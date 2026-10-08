Darum solltest du einen Strohhalm in den Geschirrspüler geben

Genial! Ein einfacher Lifehack mit einem Edelstahl-Strohhalm rettet Gläser vor dem Zerbrechen.

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In vielen Haushalten türmen sich wiederbefüllbare Trinkflaschen. Das große Kind hat einen Auswahl für die Schule, das kleine für den Kindergarten, zum Sport kommt auch immer eine mit und für den Ausflug in den Wald braucht jedes Familienmitglied seine eigene Flasche.

Das Flaschen-Dilemma

Jemand muss diese beachtliche Sammlung an Trinkflaschen hinterher reinigen. Der Geschirrspüler wäre zwar praktisch, aber leider fallen die guten Stücke darin gerne um und - und die schönen Trinkgläser ihnen zum Opfer. Was bleibt, ist die Möglichkeit die praktischen Wasserflaschen mit der Hand zu waschen. Spaß macht das aber nicht.

Die Lösung

Für dieses nervige Alltagsproblem gibt es jedoch eine einfache Lösung. Man benötigt dafür nichts weiter als einen oder mehrere Edelstahl-Strohhalme. Wichtig ist dabei, dass diese robust und lang genug sind. Varianten aus Glas oder Silikon eignen sich für diesen Life Hack ausdrücklich nicht.

Der Strohhalm-Trick ist ebenso simpel wie praktisch: Das Edelstahlrohr wird einfach auf einen der Halterungsstäbe gesteckt. Dies gelingt am besten in der unteren Etage, da oben meist nicht genügend Platz vorhanden ist. Der Halterungsstab wird dadurch verlängert und genau auf diese Konstruktion setzt man anschließend das umkippgefährdete Gefäß.

Die Flasche steht stabil und sicher. Ein Umkippen oder Umherrutschen wird effektiv verhindert. Durch die aufrechte Position lassen sich die Behälter zudem platzsparender verstauen, wodurch letztendlich mehr Geschirr in den Korb passt.