Kaffeegenuss mit Stil

Zum Tag des Kaffees zeigen moderne Maschinen, wie vielseitig Kaffeegenuss heute sein kann. Vom kompakten Vollautomaten über die klassische Filtermaschine bis zur smarten Siebträgermaschine verbinden aktuelle Modelle stilvolles Design, innovative Technik und Barista-Qualität für zu Hause.

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De‘ Longhi: Heisse Liebe, eiskalt serviert

Coffee-Trends.Vom schnellen Espresso am Morgen bis zum trendigen Cold Brew am Nachmittag: Kaffeevollautomaten werden immer vielseitiger. Im Mittelpunkt steht dabei die in Italien designte Magnifica Duo von De’Longhi, die heiße und kalte Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck zubereitet. Mit insgesamt 20 Getränken reicht die Auswahl von Espresso, Cappuccino und Flat White bis zu Cold Brew und Iced Latte Macchiato. Dank der innovativen LatteCrema Hot & Cool Technologie gelingt dabei sowohl heißer als auch kalter Milchschaum in Barista-Qualität. Automatische Reinigungsprogramme erleichtern den Alltag.

© Jura

Jura 8: Schlank, smart und vielseitig

Kaffeegenuss. Mit der neuen Jura A8 präsentiert die Schweizer Kaffeespezialistin ihren bisher schmalsten Full-Size-Kaffeevollautomaten. Auf nur 19 Zentimetern Breite vereint das Modell Premium-Technologie mit elegantem Design. Bis zu 18 Kaffeespezialitäten lassen sich auf Knopfdruck zubereiten – vom kräftigen Espresso über Cappuccino bis zum milden Light Brew. Ausgestattet mit Professional Aroma Grinder 3, Puls-Extraktionsprozess und Full-Size-Brüheinheit liefert die A8 Kaffeegenuss auf höchstem Niveau. Das zeitlose Piano Black macht sie zudem zum stilvollen Blickfang in jeder Küche.

© Tchibo

Qbo ONE: Kaffeegenuss im Mini-Format

Kaffeekick. Mit der neuen Qbo ONE präsentiert Tchibo die bisher kleinste Kapselmaschine der Qbo-Familie. Gerade einmal 24 Zentimeter hoch und 10,5 Zentimeter breit, findet sie selbst in der kleinsten Küche Platz. Optisch punktet sie mit einem hochwertigen Premium-Look aus eleganten Chromelementen und moderner Cord-Optik. Auch bei der Kaffeequalität überrascht die kompakte Maschine: Dank der patentierten PressBrew™ Technologie werden die Kaffeewürfel während des Brühvorgangs ähnlich wie bei einem Siebträger angepresst. Das Ergebnis sind vollmundiges Aroma und eine samtige Crema.

© Melitta

Melitta One® Iconic Red: Rot ist das neue Kaffee-Statement

Filterkaffee. Mit der Melitta One® Iconic Red bringt Melitta frischen Schwung in die Welt der Filterkaffeemaschinen. Das markante rote Edelstahlgehäuse im charakteristischen L-Design setzt einen stilvollen Akzent in Küchen. Doch die Maschine überzeugt nicht nur optisch: Eine konstante Brühtemperatur (92 bis 96 °C), optimale Brühzeiten (4 bis 6 Min.) und zwei Brühmodi sorgen für aromatischen Filterkaffee auf Knopfdruck. Praktische Funktionen wie Warmhalteoption, Tropfstopp und integriertes Entkalkungsprogramm machen die Iconic Red zum ebenso eleganten wie alltagstauglichen Begleiter für Kaffeeliebhaber.

© Philips

Philips Baristina: Barista-Feeling ganz unkompliziert

Frisch gebrüht. Die Philips Baristina BAR300/00 macht frischen Espresso so einfach wie nie. Die kompakte Siebträgermaschine mahlt die Bohnen automatisch, tampert das Kaffeemehl und startet den Brühvorgang per Knopfdruck. Mit 16 Bar Pumpendruck, einem Keramikmahlwerk und der Wahl zwischen Espresso und Café Crema sorgt sie für vollmundigen Kaffeegenuss mit aromatischer Crema. Praktische Extras wie die Intensitätsfunktion, ein 1,2-Liter-Wassertank, automatischer Kaffeesatzauswurf und die einfache Reinigung machen die Baristina zum idealen Einstieg in die Welt des Siebträgerkaffees.