Warum Sie getrockneten Kaffeesatz in den Kühlschrank stellen sollten

Kaffeesatz gehört nicht automatisch in den Müll. Getrocknet kann er nämlich noch einen ziemlich praktischen Job übernehmen.

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Nach dem Frühstück landet der Kaffeesatz bei den meisten direkt im Biomüll. Dabei kann man ihm noch eine zweite Aufgabe geben und dafür braucht es nicht einmal besonders viel Aufwand.

Kaffeesatz hilft im Kühlschrank

Ein Kühlschrank kann schnell einmal nach den unterschiedlichsten Dingen riechen: Käse, Zwiebeln, Knoblauch oder Essensreste hinterlassen ihre Spuren. Genau hier kommt getrockneter Kaffeesatz ins Spiel. Kaffeesatz besitzt eine poröse Struktur und kann bestimmte Geruchsstoffe aufnehmen. Gleichzeitig bringt Kaffee selbst einen kräftigen Eigengeruch mit. Dadurch können unangenehme Gerüche im Kühlschrank weniger stark wahrgenommen werden. Der Hack ist besonders praktisch, wenn man ohnehin regelmäßig Kaffee trinkt: statt den Kaffeesatz wegzuwerfen, bekommt er einfach einen zweiten Einsatz.

Wie lange bleibt der Kaffeesatz dort?

. © Getty Images/iStockphoto

Am besten wird der Kaffeesatz regelmäßig erneuert, insbesondere wenn er Feuchtigkeit aufgenommen hat oder selbst unangenehm riecht.Für starke Kühlschrankgerüche sollte man außerdem nicht ausschließlich auf Kaffeesatz setzen: Die eigentliche Ursache sollte natürlich entfernt werden.

Was funktioniert noch besser?

Wer einen möglichst geruchsneutralen Kühlschrank möchte, kann auch zu Natron greifen. Dieses ist ein bewährtes Hausmittel zur Geruchsbindung und hat gegenüber Kaffeesatz den Vorteil, dass es selbst keinen starken Eigengeruch mitbringt.

Kaffeesatz ist deshalb vor allem ein netter Upcycling-Hack für Kaffeetrinker:innen: Er kostet nichts, verhindert ein bisschen Abfall und kann unangenehme Gerüche im Kühlschrank zumindest teilweise reduzieren.