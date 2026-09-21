Der WAHRE Grund: Warum Ihre Waschmaschine länger braucht, als sie anzeigt

Die Waschmaschine zeigt 1:45 Stunden an und gefühlt steht sie eine halbe Ewigkeit später immer noch auf 20 Minuten. Was dahinter steckt, verraten wir hier.

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Wer schon einmal auf die Restzeitanzeige seiner Waschmaschine geschaut und sich gefragt hat, warum aus den angezeigten 15 Minuten ewig angezeigt werden, ist damit nicht allein. Die angegebene Dauer eines Waschprogramms ist nämlich bei vielen modernen Geräten keine starre Zeitvorgabe. Die Maschine passt den Ablauf während des Waschens an die tatsächlichen Bedingungen an. Und dabei kann ausgerechnet ein FEHLER dafür sorgen, dass der Waschgang deutlich länger dauert.

Waschmaschine läuft länger: Das ist der Grund

Der häufigste Fehler: Man denkt, mehr Waschmittel bedeutet auch sauberere Wäsche. Tatsächlich kann eine Überdosierung genau das Gegenteil bewirken. Besonders bei Flüssigwaschmittel und Waschpulver kann eine zu große Menge übermäßig viel Schaum produzieren. Und der ist für die Waschmaschine ein Problem.

Denn moderne Waschmaschinen verfügen je nach Modell über Sensoren, die unter anderem Schaumbildung, Wasserstand, Beladung und teilweise auch die Trübung des Wassers überwachen können. Entsteht beim Waschen ungewöhnlich viel Schaum, erkennt die Maschine das und kann reagieren.

Die Waschmaschine merkt, dass etwas nicht stimmt

. © Getty Images/iStockphoto

Aber wie "weiß" die Waschmaschine überhaupt, dass zu viel Waschmittel im Wasser ist? Sie misst in der Regel nicht einfach direkt die Menge des eingefüllten Waschmittels. Stattdessen erkennt sie die Folgen davon, vor allem die Schaumbildung.

Je nach Gerät kommen dafür unterschiedliche Sensoren und Messverfahren zum Einsatz. Wenn sich während des Waschens mehr Schaum bildet als vorgesehen, kann die Elektronik daraus schließen, dass der Waschprozess angepasst werden muss. Die Maschine kann dann beispielsweise zusätzliche Spülgänge einlegen oder Wasser nachfüllen, um den überschüssigen Schaum und Waschmittelreste auszuspülen. Und genau das kostet Zeit.

Deshalb verändert sich die Restanzeige nicht

Laundromat. Clothes washing, dryer machines closeup on green wall background. 3d illustration © Getty Images/iStockphoto

Die Zeitangabe auf dem Display ist deshalb eher eine Berechnung als eine Stoppuhr. Zu Beginn des Programms kalkuliert die Waschmaschine anhand verschiedener Faktoren, wie lange der Waschgang ungefähr dauern wird. Während des Programms bekommt sie jedoch neue Informationen von ihren Sensoren und kann die Dauer entsprechend anpassen.

Die Waschmaschine ist also nicht unbedingt kaputt, wenn die angezeigte Zeit plötzlich nicht mehr stimmt. Sie passt sich schlicht an das an, was während des Waschgangs tatsächlich passiert. Und manchmal ist der Grund dafür tatsächlich nur ein bisschen zu viel Waschmittel.