Wissen Sie wirklich, was jedes Symbol im Pflegeetikett bedeutet?

Waschbottich, Dreieck, Bügeleisen oder ein durchgestrichenes Quadrat: Die kleinen Symbole auf dem Pflegeetikett kennt jeder, aber wissen Sie wirklich, was sie alle bedeuten?

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Kaum ein Kleidungsstück kommt ohne das kleine Etikett im Inneren aus. Und kaum jemand schaut beim Waschen wirklich genau hin. 30 Grad? Passt schon. Trockner? Wird schon gehen. Und das durchgestrichene Dreieck? Irgendwas mit Bleiche. Dabei können die kleinen Symbole darüber entscheiden, ob der Lieblingspullover seine Form behält oder plötzlich eine Nummer kleiner aus der Maschine kommt. Das System ist international standardisiert und folgt immer derselben Reihenfolge: Waschen, Bleichen, Trocknen, Bügeln und professionelle Textilpflege.

Der Waschbottich: Wie heiß darf es werden?

Das wohl bekannteste Symbol ist der Waschbottich. Die Zahl darin gibt die maximal zulässige Waschtemperatur in Grad Celsius an. Steht dort also eine 30, sollte die Wäsche nicht heißer als 30 Grad gewaschen werden. Spannender wird es bei den Linien darunter:

Keine Linie: normaler Waschgang.

normaler Waschgang. Eine Linie: schonender Waschgang mit weniger Wäsche und reduzierter Schleuderleistung.

schonender Waschgang mit weniger Wäsche und reduzierter Schleuderleistung. Zwei Linien: besonders schonende Behandlung, etwa für empfindliche Wolltextilien.

Und dann gibt es noch das Waschsymbol mit einer Hand darin. Das bedeutet: Handwäsche, je nach Textil bei maximal 40 Grad. Das Kleidungsstück sollte dabei vorsichtig bewegt und nicht gerieben, gezerrt oder ausgewrungen werden. Ist der Waschbottich durchgestrichen, darf das Teil überhaupt nicht gewaschen werden.

Das Dreieck hat nichts mit Waschen zu tun

Wäscheanleitung mit Symbolen und Etiketten für Waschen, Trocknen, Bleichen, Bügeln und Reinigen. © Getty Images

Das kleine Dreieck steht für Bleichen. Ist es leer, sind sowohl Chlor- als auch Sauerstoffbleiche erlaubt. Befindet sich darin ein Symbol für zwei diagonale Linien, darf nur mit Sauerstoffbleiche gearbeitet werden. Ein durchgestrichenes Dreieck bedeutet dagegen: Finger weg von Bleiche. Gerade bei bunten Kleidungsstücken lohnt sich dieser Blick, ein falsches Bleichmittel kann aus dem Lieblingsshirt schnell ein unfreiwilliges Batik-Experiment machen.

Das Quadrat: Hier lauert die Trockner-Falle

Das Quadrat ist das Symbol für den Trocknungsvorgang. Befindet sich darin ein Kreis, geht es um den Wäschetrockner. Dabei zeigen Punkte die Temperaturstufe an: Je nach Symbol ist normales oder schonendes Trocknen erlaubt. Ein durchgestrichenes Quadrat mit Kreis bedeutet: Ab in den Trockner? Auf keinen Fall. Doch auch beim natürlichen Trocknen gibt es Unterschiede.

Eine waagrechte Linie im Quadrat bedeutet beispielsweise: liegend trocknen. Besonders wichtig ist das bei Wollpullovern und anderen Textilien, die sich durch ihr Eigengewicht verziehen können. Linien in verschiedenen Positionen können außerdem angeben, ob ein Kleidungsstück auf der Leine oder tropfnass getrocknet werden soll. Ein diagonaler Strich weist darauf hin, dass das Textil nicht der Sonne ausgesetzt werden sollte.

Ein Kreis bedeutet: Hier wird es professionell

Jetzt wird es für die meisten etwas mysteriöser: der Kreis. Er steht für die professionelle Textilpflege, also etwa eine chemische Reinigung. Buchstaben im Kreis geben den Fachleuten Hinweise darauf, welche Lösemittel verwendet werden dürfen. Ein Balken unter dem Kreis steht für eine besonders schonende Reinigung. Ein durchgestrichener Kreis bedeutet entsprechend: keine professionelle Trockenreinigung. Und keine Sorge: Sie müssen nicht wissen, welches Lösungsmittel hinter jedem Buchstaben steckt. Diese Angaben richten sich in erster Linie an die Textilreiniger.

Das Bügeleisen verrät die richtige Temperatur

Beim Bügeleisen ist es zum Glück etwas einfacher. Die Punkte zeigen, wie heiß gebügelt werden darf. Mehr Punkte bedeuten eine höhere Temperatur. Ein Bügeleisen mit einem Punkt steht für eine niedrigere Temperatur, drei Punkte für die höchste Stufe von bis zu 210 Grad. Ein durchgestrichenes Bügeleisen bedeutet: Dieses Kleidungsstück möchte überhaupt nicht gebügelt werden. Bei manchen empfindlichen Textilien ist außerdem ausdrücklich vor Dampf gewarnt.