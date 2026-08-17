Wie lange darf nasse Wäsche in der Waschmaschine bleiben?

Waschgang fertig, aber Sie haben die Wäsche vergessen? Kein Grund zur Panik. Doch irgendwann sollte man skeptisch werden, vor allem, wenn die Wäsche bereits unangenehm riecht.

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Es passiert wahrscheinlich jedem einmal: Die Waschmaschine läuft, der Alltag kommt dazwischen und plötzlich fällt einem Stunden später ein, dass die frisch gewaschene Wäsche noch in der Trommel liegt. Doch muss sie deshalb sofort noch einmal gewaschen werden? Nicht unbedingt. Wie lange nasse Wäsche problemlos in der Maschine bleiben kann, hängt unter anderem von Temperatur, Waschmittel, Verschmutzung und den Bedingungen in der Maschine ab. Ein paar Stunden sind in der Regel unproblematisch.

Nach ein paar Stunden: meist noch kein Grund zur Sorge

Wenn Sie die Wäsche beispielsweise am Vormittag waschen und erst am Nachmittag aus der Maschine holen, müssen Sie sie normalerweise nicht automatisch noch einmal waschen. Der wichtigste Test ist erstaunlich simpel: Riechen Sie an der Wäsche. Wenn sie noch frisch beziehungsweise neutral riecht, können Sie sie in der Regel direkt zum Trocknen aufhängen. Problematischer wird es, wenn die feuchte Wäsche längere Zeit in der geschlossenen Trommel liegt. Dort herrscht ein feuchtes Milieu, in dem sich unangenehme Gerüche und mit der Zeit auch Schimmel beziehungsweise Mehltau entwickeln können.

Über Nacht vergessen, muss alles noch einmal in die Maschine?

Frau steckt gestreiftes Kleidungsstück in die Waschmaschine, daneben steht ein Wäschekorb. © Getty Images

Auch wenn die Wäsche über Nacht in der Waschmaschine geblieben ist, bedeutet das nicht automatisch, dass sie verdorben ist. Hier entscheidet vor allem der Geruch. Riecht die Wäsche noch frisch, können Sie sie direkt herausnehmen und trocknen. Hat sie dagegen einen muffigen, modrigen oder säuerlichen Geruch, sollten Sie sie besser noch einmal waschen, bevor sie in den Schrank kommt. Denn wird muffig riechende Wäsche einfach getrocknet, verschwindet das Problem nicht unbedingt. Der Geruch kann anschließend weiterhin in den Textilien stecken.

Ab wann sollten Sie skeptisch werden?

Eine feste Stundenanzahl, ab der Wäsche grundsätzlich nicht mehr verwendet werden kann, gibt es nicht. Der Geruch ist ein besserer Hinweis als die Uhr. Nicht nur die Wäsche kann unter dauerhaft eingeschlossener Feuchtigkeit leiden. Auch die Waschmaschine kann unangenehme Gerüche entwickeln. Feuchtigkeit, Waschmittelreste und Rückstände können sich beispielsweise an der Gummidichtung, im Waschmittelfach oder in der Trommel sammeln. Die Verbraucherzentrale empfiehlt deshalb, nasse Wäsche nicht lange in der Maschine liegen zu lassen und die Tür nach dem Waschen offen zu lassen, damit das Innere trocknen kann. Auch das Waschmittelfach sollte regelmäßig gereinigt werden.