500 Gäste feierten ohne Abstand in Innsbrucker Disco

Das Lokal hatte zuvor in sozialen Medien angekündigt, dass ein DJ auflegt.

Die Polizei hat Samstagabend in Innsbruck ein Lokal geräumt, in dem "normaler Discobetrieb" herrschte. Gegen 21.00 Uhr wurde die Veranstaltung aufgelöst, bei der rund 500 Personen waren. Die Exekutive wurde auf die Veranstaltung aufmerksam, weil das Lokal in sozialen Medien angekündigt hatte, dass zwischen 18.00 und 22.00 Uhr ein DJ auflegen würde, hieß es am Sonntag.

Mehrere Polizeistreifen tauchten schließlich in dem Lokal auf und die Beamten begannen mit der Räumung. Dabei sei es zu keinen besonderen Vorfällen gekommen. Es gab lediglich kurz Verkehrsbehinderungen auf der Straße, weil alle Besucher das Lokal gleichzeitig verließen. Der 26-jährige Lokalbesitzer habe sich "zwar kooperativ, aber uneinsichtig" gezeigt. Er wurde nach den Covid-Bestimmungen angezeigt.