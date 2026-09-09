Eiswürfel im Trockner? Knitter-Hack funktioniert tatsächlich

Warum sollen Eiswürfel in den Trockner? Klingt zunächst völlig absurd, kann aber tatsächlich helfen.

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Es gibt Haushaltstipps, bei denen man sich schon beim Lesen fragt: Bitte was? Dazu gehört definitiv dieser Trick. Statt das Bügeleisen hervorzuholen, sollen einfach ein paar Eiswürfel mit den zerknitterten Kleidungsstücken in den Trockner wandern. Was nach einem Internet-Hack klingt, hat allerdings einen nachvollziehbaren Grund. Beim Trocknen schmelzen die Eiswürfel, das Wasser verdampft durch die Wärme und erzeugt Feuchtigkeit beziehungsweise Dampf im Trockner. Genau diese Kombination aus Wärme und Feuchtigkeit kann dabei helfen, die Fasern des Stoffes zu entspannen und Falten zu reduzieren.

So funktioniert der Eiswürfel-Trick

Legen Sie die knittrigen, trocknergeeigneten Kleidungsstücke in die Trommel und geben Sie einige Eiswürfel dazu. Wichtig ist, den Trockner nicht komplett vollzustopfen, de Wäsche sollte sich noch frei bewegen können. Dann einen kurzen Trockengang mit geeigneter Temperatur starten. Durch die Wärme schmelzen die Eiswürfel, das entstehende Wasser gelangt als Feuchtigkeit in die warme Trommel und unterstützt dabei, die Textilfasern zu entspannen. Nach ungefähr 10 bis 15 Minuten sollten Sie die Kleidungsstücke sofort herausnehmen und aufhängen oder glattziehen. Genau das ist wichtig: Wenn die warme Wäsche anschließend wieder zusammengeknüllt in der Trommel liegt, können sich erneut Falten bilden.

Warum funktioniert das überhaupt?

Eisschaufel liegt auf einer großen Menge transparenter Eiswürfel. © Getty Images

Der eigentliche Trick steckt also gar nicht im Eis selbst. Die Eiswürfel sind lediglich eine ungewöhnliche Möglichkeit, Wasser in die warme Trocknertrommel zu bringen. Das Prinzip ist vergleichbar mit einer Dampffunktion: Wärme plus Feuchtigkeit kann die Textilfasern lockern, sodass sich leichte Knitterfalten leichter zurückbilden. Moderne Trockner verfügen deshalb teilweise sogar über spezielle Dampf- oder Auffrischungsprogramme. Allerdings darf man vom Eiswürfel-Trick keine Wunder erwarten. Stark zerknitterte Hemden werden dadurch nicht unbedingt so glatt wie nach einem gründlichen Bügeln oder Dampfen. Als schnelle Lösung für leicht knittrige Kleidung kann die Methode aber praktisch sein.

Für welche Kleidung eignet sich der Trick?

Hier gilt: Immer zuerst das Pflegeetikett prüfen. Nur Textilien, die laut Hersteller in den Trockner dürfen, sollten entsprechend behandelt werden. Empfindliche Materialien und Kleidung, die ausdrücklich nicht trocknergeeignet ist, gehören nicht in die Trommel.