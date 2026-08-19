Spülmaschinentabs in der Waschmaschine? Das steckt dahinter

Spülmaschinentabs sollen nicht nur im Geschirrspüler, sondern auch in der Waschmaschine für Sauberkeit sorgen. Doch der Trick hat einen entscheidenden Haken.

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Eine Waschmaschine bekommt es mit mehr zu tun als nur mit schmutziger Kleidung. Waschmittel- und Weichspülerreste, Kalk, Fett, Haare und andere Rückstände können sich mit der Zeit in der Trommel, an der Dichtung oder in anderen Bereichen des Geräts ablagern. Das kann unangenehme Gerüche begünstigen und die Maschine verschmutzen. Kein Wunder also, dass sich im Netz ein ungewöhnlicher Reinigungstrick etabliert hat: Ein oder zwei Spülmaschinentabs sollen die Waschmaschine wieder sauber bekommen.

Was soll der Tab in der Waschmaschine überhaupt bewirken?

Spülmaschinentabs enthalten unter anderem Reinigungskomponenten, die Fett und andere Verschmutzungen lösen können. Genau deshalb liegt die Idee nahe, sie auch gegen Rückstände in der Waschmaschine einzusetzen. Einige Ratgeber empfehlen dafür, ein bis zwei Tabs in die leere Trommel zu geben und einen möglichst heißen Waschgang zu starten. Wichtig ist dabei allerdings das Wort "leer": Ein Spülmaschinentab gehört nicht gemeinsam mit Kleidung in die Waschmaschine. Es handelt sich bei diesem Trick ausschließlich um eine mögliche Reinigung des Geräts.

Warum der Trick nicht unumstritten ist

Geöffnete Waschmaschine © Getty Images

So verlockend der Haushaltshack klingt, er ist keineswegs eine allgemeingültige Empfehlung. Bosch rät ausdrücklich davon ab, Spülmaschinentabs zur Reinigung seiner Waschmaschinen zu verwenden, und empfiehlt stattdessen speziell dafür vorgesehene Waschmaschinenreiniger. Der Grund: Spülmaschinentabs sind für eine andere Maschine und einen anderen Einsatzzweck entwickelt worden. Welche Reinigungsmittel für eine bestimmte Waschmaschine geeignet sind, hängt deshalb auch vom jeweiligen Gerät und den Herstellerangaben ab.

Wer seine Waschmaschine möglichst sicher reinigen möchte, sollte daher zuerst in die Bedienungsanleitung schauen. Gibt der Hersteller keine Freigabe für Spülmaschinentabs, ist ein geeigneter Waschmaschinenreiniger die bessere Wahl.

Auf keinen Fall mit Wäsche verwenden

Zwei Wäschehaufen vor einer Waschmaschine © Getty Images

Egal, welchen Reinigungstrick Sie ausprobieren: Spülmaschinentabs gehören nicht zur normalen Wäsche. Sie sind für die Reinigung von Geschirr formuliert und enthalten unter anderem Enzyme, Tenside, Wasserenthärter und Bleichkomponenten. Für Kleidung sind sie deshalb nicht als Waschmittel vorgesehen. Der Reinigungstrick, sofern vom Hersteller erlaubt, sollte ausschließlich ohne Wäsche durchgeführt werden.

Der Internet-Trick ist mit Vorsicht zu genießen

Ja, der Spülmaschinentab-in-der-Waschmaschine-Trick wird von einigen Haushaltsratgebern empfohlen und kann bei entsprechendem Gerät als Reinigungshack eingesetzt werden.

Hand dreht am Programmwahlknopf einer modernen Waschmaschine. © Getty Images

Aber: Da Hersteller wie Bosch ausdrücklich davon abraten, sollte der Trick nicht pauschal für jede Waschmaschine empfohlen werden. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, verwendet einen vom Hersteller freigegebenen Waschmaschinenreiniger.