Nicht mit Essig: So entkalken Sie Ihren Duschkopf richtig

Viele kennen das Problem: Statt kräftig aus dem Duschkopf zu strömen, tröpfelt das Wasser nur noch müde aus verstopften Düsen, oder es spritzt unkontrolliert in alle Richtungen. Der Übeltäter ist schnell gefunden: Kalk. Der erste Reflex? Der Griff zur Essigflasche. Doch Vorsicht, das kann mehr schaden als nutzen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Essig gilt im Haushalt als absolutes Allheilmittel gegen Schmutz und Kalk. Doch wenn es um den Duschkopf geht, sollten Sie dieses Hausmittel schleunigst wieder in den Schrank stellen. Wir verraten Ihnen, warum Essig hier nichts zu suchen hat und mit welchem genialen Trick Ihr Duschkopf wieder wie neu strahlt.

Warum Essig dem Duschkopf schaden kann

Zugegeben, Essig oder Essigessenz löst Kalk meisterhaft auf. Problematisch ist jedoch die aggressive Essigsäure, die bestimmte Materialien und Oberflächen angreifen kann. Ein Duschkopf besteht nicht nur aus Metall oder hartem Plastik, sondern enthält im Inneren feine Gummidichtungen und empfindliche Kunststoffbauteile.

© Getty Images

Wenn Sie Ihren Duschkopf in Essig einlegen, greift die Säure diese Dichtungen an. Das Material wird mit der Zeit porös, rissig und irgendwann undicht. Zudem kann Essigessenz feine Chrombeschichtungen blind werden lassen. Das Ergebnis: Die Dusche tropft an Stellen, an denen sie es nicht tun sollte, und Sie müssen teuer neu kaufen. Ganz zu schweigen von dem beißenden Geruch, der sich im ganzen Badezimmer festsetzt.

Es geht auch schonender: Zitronensäure

Die weitaus bessere, sicherere und wohlriechendere Alternative ist Zitronensäure. Sie rückt selbst hartnäckigsten Kalkablagerungen zu Leibe, ist aber gleichzeitig schonend zu Gummidichtungen, Kunststoffen und Metalloberflächen. Ein weiterer Pluspunkt: Sie hinterlässt im Bad einen angenehm frischen Duft. Sie bekommen Zitronensäure für wenig Geld als Pulver oder in flüssiger Form in jedem Supermarkt oder in der Drogerie.

So wird der Duschkopf wieder strahlend

Mit dieser einfachen Anleitung sorgen Sie wieder für vollen Wasserdruck in Ihrer Dusche:

Abmontieren: Schrauben Sie den Duschkopf vorsichtig vom Schlauch ab. Achten Sie darauf, den kleinen Dichtungsring zwischen Schlauch und Brause nicht im Abfluss zu verlieren. Das Entkalker-Bad: Nehmen Sie eine ausreichend große Schüssel und füllen Sie diese mit warmem Wasser (Bitte nicht kochend heiß. Zu große Hitze kann in Kombination mit Zitronensäure zu einer harten, weißen Schicht namens Calciumcitrat führen). Mischen: Geben Sie etwa 1 bis 2 Teelöffel Zitronensäure-Pulver (oder einen Schuss flüssige Zitronensäure) in das Wasser und rühren Sie kurz um. Abtauchen: Legen Sie den Duschkopf so in die Lösung, dass alle Düsen vollständig mit Wasser bedeckt sind. Einwirken lassen: Geben Sie der Säure etwa 15 bis 30 Minuten Zeit, um den Kalk zu zersetzen Ein Einweichen über Nacht ist bei Zitronensäure gar nicht nötig. Der Feinschliff: Nehmen Sie den Duschkopf aus dem Bad und spülen Sie ihn gründlich mit klarem Wasser ab. Sollten noch kleine Kalkbröckchen an den Düsen hängen, können Sie diese einfach mit einer alten Zahnbürste oder einem weichen Tuch wegschrubben. Durchspülen: Schrauben Sie die Brause wieder an den Schlauch und lassen Sie das Wasser für ein bis zwei Minuten heiß durchlaufen, um alle gelösten Kalkreste aus dem Inneren herauszuspülen.

Der geniale Trick für Regenduschen

© Getty Images

Ihr Duschkopf lässt sich nicht abschrauben oder Sie besitzen eine große, fest verborgene Regendusche? Kein Problem. Nehmen Sie einfach einen handelsüblichen und dichten Gefrierbeutel. Füllen Sie ihn mit der lauwarmen Zitronensäure-Mischung und stülpen Sie den Beutel von unten über den Duschkopf. Fixieren Sie das Ganze fest mit einem Haushaltsgummi oder einem Kabelbinder direkt am Rohr. Nach 30 Minuten Einwirkzeit entfernen Sie den Beutel vorsichtig und lassen das Wasser laufen, fertig.

Extra-Tipp für Putz-Faule

Die meisten modernen Duschköpfe sind heute mit kleinen Silikonnoppen ausgestattet. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, während des Duschens einfach mit dem Daumen kräftig über diese Noppen zu rubbeln. Dadurch brechen die frischen Kalkkristalle sofort auf, bevor sie sich festsetzen können. Wer nach dem Duschen dann noch den Duschkopf kurz mit dem Handtuch abtrocknet, entzieht dem Kalk von vornherein die Lebensgrundlage und muss viel seltener entkalken.