Fast jedes Handtuch hat diesen Streifen, aber warum?

Ob im Hotel oder im eigenen Badezimmer: Fast jedes Handtuch hat diesen auffälligen Streifen am Rand. Aber warum eigentlich? Die Antwort ist erstaunlich unspektakulär.

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Vielleicht ist es Ihnen auch schon einmal aufgefallen: Handtücher bestehen aus weichem Frottee und dann kommt plötzlich dieser schmale, deutlich glattere Streifen am Rand. Er gehört irgendwie einfach dazu. Doch einen offensichtlichen Zweck scheint er nicht zu erfüllen. Mehr Saugkraft? Stabilität? Oder steckt dahinter doch ein cleverer Trick?

Der Streifen hat sogar einen Namen

In der Fachsprache wird der Streifen am Rand eines Handtuchs als Bordüre oder Borte bezeichnet. Hersteller nutzen ihn vor allem, um ein ansonsten schlichtes Handtuch optisch aufzuwerten. Je nach Modell kann die Bordüre gemustert, gewebt oder bestickt sein und dem Handtuch einen bestimmten Look verleihen. Dass die Bordüre tatsächlich hauptsächlich fürs Aussehen gedacht ist, bestätigten laut einer Recherche von CHIP auch die Handtuchhersteller Vossen und Möve. Einen besonderen funktionalen Zweck soll das schmalere Stück also nicht erfüllen.

Hat der Streifen wirklich gar keinen Nutzen?

Drei gefaltete Handtücher in Gelb, Weiß und Türkis © Getty Images

Tatsächlich bringt ein Handtuch mit Bordüre keinen Saugkraft-Bonus. Die Streifen sind weder ein spezielles Material-Upgrade noch ein versteckter Trick, damit das Handtuch mehr Wasser aufnimmt.

Und sogar beim praktischen Umgang können die hübschen Details ein paar Nachteile haben. Je nach Verarbeitung kann die Bordüre beim Waschen stärker einlaufen als der eigentliche Frotteeteil. Auch Hitze kann problematisch sein: Bei empfindlichen Verzierungen sollte deshalb unbedingt auf die Pflegehinweise des Herstellers geachtet werden.

Dazu kommt, dass die Bordüre häufig fester und weniger weich als der übrige Stoff ist. Wer empfindliche Haut hat, kann den Unterschied beim Abtrocknen durchaus bemerken.

Warum sieht der Streifen nach dem Waschen plötzlich schief aus?

Das kennen wahrscheinlich viele: Nach dem Waschen hängt das Handtuch plötzlich nicht mehr ganz gerade, die Bordüre wirkt verzogen oder leicht gewellt. Das liegt daran, dass sich die unterschiedlichen Materialien beziehungsweise Webarten nicht immer gleich verhalten. Ein kleiner Trick hilft: Das Handtuch nach dem Waschen noch feucht kurz in Form ziehen, bevor es aufgehängt wird. So lässt sich verhindern, dass die Bordüre dauerhaft schief trocknet.