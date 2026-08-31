Schluss mit Motten: Dieses Gewürz aus Ihrer Küche hält sie fern

Motten sind im Haushalt ein echtes Ärgernis. Doch bevor Sie jetzt zur chemischen Keule greifen, lohnt sich ein Blick ins Gewürzregal. Denn was kaum jemand weiß: Ein ganz gewöhnliches Gewürz könnte dabei helfen, die lästigen Plagegeister aus Ihren Schränken fernzuhalten.

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Wer den Schrank öffnet und kleine Falter flattern sieht, gerät schnell in Panik. Ob Kleidermotten im Schlafzimmer oder Lebensmittelmotten in der Speisekammer: Die ungebetenen Gäste vermehren sich rasend schnell. Die gute Nachricht: Sie brauchen keine giftigen Sprays, um sie wieder loszuwerden. Alles, was Sie benötigen, haben Sie wahrscheinlich schon zu Hause.

Der duftende Geheimtipp gegen die Plagegeister

Im Gewürzregal könnte sich bereits ein einfacher Helfer befinden, der Motten fernhalten kann: Gewürznelken und Lorbeerblätter. Während wir den intensiven, würzigen Duft von Nelken und Lorbeer lieben, der unsere Currys, Suppen und Braten verfeinert, werden Motten bei diesem Geruch sofort die Flucht ergreifen. Der Grund dafür sind die hochkonzentrierten ätherischen Öle (wie Eugenol), die in diesen Gewürzen stecken. Für die feinen Antennen der Motten ist dieser Duft absolut unerträglich. So wenden Sie den Gewürz-Trick richtig an:

Lorbeerblätter

Lebensmittelmotten lieben Mehl, Nudeln, Haferflocken und Nüsse. Um sie fernzuhalten, reicht ein simples Hausmittel: Lorbeerblätter. Legen Sie einfach ein paar frische oder getrocknete Lorbeerblätter in Ihre Vorratsschränke. Sie können auch direkt jeweils ein Blatt mit in die (luftdicht verschlossenen!) Vorratsgläser Ihrer trockenen Lebensmittel geben. Der Geruch bildet eine unsichtbare Barriere, die die Falter fernhält. Wichtig: Sobald die Blätter ihren Duft verlieren, sollten Sie sie gegen frische austauschen (etwa alle paar Wochen.

Gewürznelken

Wenn es um Kleidermotten geht, die sich an Ihren teuren Wollpullovern zu schaffen machen, sind Gewürznelken Ihr bester Freund. Füllen Sie eine Handvoll Gewürznelken in kleine Baumwoll- oder Organzasäckchen und hängen Sie sie zwischen Ihre Kleidung. Alternativ können Sie den Klassiker anwenden: Stecken Sie Nelken in eine frische Orange oder Zitrone und legen Sie die Frucht anschließend in den Schrank. Die Kombination aus Zitrusduft und den ätherischen Ölen der Nelke ist die ultimative Anti-Motten-Waffe.

Das müssen Sie bei einem akuten Befall tun

Die Gewürze sind ein fantastisches Mittel zur Vorbeugung und zur sanften Vertreibung. Doch wenn die Motten bereits Eier gelegt haben, ist zunächst eine gründliche Reinigung angesagt:

Entsorgen Sie alle befallenen Lebensmittel rigoros. Bei Kleidung: Befallene Stücke bei 60 Grad waschen oder für ein paar Tage ins Gefrierfach legen. Wischen Sie anschließend alle Schränke gründlich mit Essigwasser aus. Vergessen Sie dabei nicht die Rillen und Bohrlöcher der Regalböden, denn genau hier verstecken sich oft die Eier. Füllen Sie neu gekaufte Lebensmittel (vor allem Mehl, Nüsse und Müsli) ab sofort nur noch in fest verschließbare Gläser oder dicke Vorratsdosen um, einfache Plastikverpackungen beißen die Larven mühelos durch.