Waschmaschinen-Fehler: Warum Sie die Tür nach dem Waschen NIE offen lassen sollten

In fast jedem Haushalt läuft das Wäschewaschen wie auf Autopilot ab, doch eine weit verbreitete Angewohnheit kann dem Gerät massiv schaden. Wer die Trommeltür nach dem Waschgang dauerhaft offen stehen lässt, riskiert nicht nur üble Gerüche, sondern auch teure Reparaturen.

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Die meisten Menschen machen es völlig unbewusst und mit der besten Absicht: Sobald die nasse Kleidung aus der Trommel entnommen wurde, bleibt die Tür einen Spalt weit offen. Die dahinterstehende Logik ist simpel, denn die restliche Feuchtigkeit soll entweichen, um der Entstehung von gesundheitsschädlichem Schimmel vorzubeugen. In der Praxis, vor allem in schlecht belüfteten Badezimmern, verkehrt sich dieser gut gemeinte Effekt jedoch schnell ins Gegenteil.

Anstatt auszutrocknen, zieht das feuchte Raumklima im Badezimmer direkt in das Innere des Geräts ein und setzt sich dort dauerhaft ab. Das feucht-warme Milieu wird zum idealen Nährboden für Bakterien, was paradoxerweise zu einem muffigen, unangenehmen Geruch führt. Bei der nächsten Wäsche überträgt sich dieser Gestank direkt auf die eigentlich frisch gewaschene Kleidung.

Mechanische Belastungen und versteckte Schäden

Neben der Geruchsentwicklung gibt es ein weiteres, oft völlig unterschätztes Problem, das die Lebensdauer der Waschmaschine verkürzt. Wenn die schwere Trommeltür im geschäftigen Alltag ständig offen steht, wirken dauerhaft mechanische Kräfte auf die empfindlichen Bauteile. Die Scharniere und auch die gummierten Dichtungen werden durch das ständige Abstehen extrem beansprucht.

Zusätzlich kommt es im Haushalt immer wieder dazu, dass man unabsichtlich an die offen stehende Tür anstößt oder daran hängenbleibt. Dieser schleichende Verschleiß ist mit dem bloßen Auge anfangs kaum zu erkennen, führt jedoch über die Monate zu irreparablen Verziehungen. Am Ende schließt die Tür nicht mehr richtig dicht, und es droht ein teurer Besuch eines Servicetechnikers.

Die goldene Zwei-Stunden-Regel für die Wäschepflege

Side view of washing machine with dirty laundry © Getty Images

Um Schäden und Gerüche zu vermeiden, empfehlen Expert:innen eine einfache, aber effektive Routine für das richtige Lüften. Die Lösung liegt in der richtigen Balance, denn das Gerät muss nach dem Waschgang natürlich kurz ausdampfen können:

Lassen Sie die Waschmaschinentür nach dem Entleeren für genau zwei Stunden offen stehen.

In diesem Zeitraum kann das überschüssige Wasser problemlos verdunsten.

Schließen Sie die Tür nach Ablauf der zwei Stunden wieder vollständig.

Durch das anschließende Schließen wird das Innere der Maschine zudem effektiv vor Staub und Schmutz geschützt, die im Raum herumwirbeln.

Schmutz lauert in der Waschmittelschublade und den Rohren

Viele Menschen vergessen zudem, dass unangenehme Gerüche oft gar nicht direkt aus der Trommel kommen, sondern eine andere Ursache haben. Häufig lagern sich Seifenreste, Waschmittelrückstände und Kalk in den internen Rohren oder in der Waschmittelschublade ab. Eine gründliche Reinigung dieser Kleinteile mindestens zweimal im Monat beugt Schimmel und Gestank weitaus effektiver vor als eine ständig geöffnete Tür. Wer diese einfachen Pflegeschritte beherrscht, spart langfristig viel Geld und sorgt dafür, dass die Wäsche immer perfekt sauber bleibt und angenehm frisch duftet.