Einbruchs-Drama um Jenny Elvers: "Richtig geschockt"

Die Reality-TV-Darstellerin hat eine schreckliche Erfahrung machen müssen.

Es ist wieder Einbruchssaison. Gerade in der dunklen Jahreszeit nutzen die Langfinger jede Gelegenheit, um in fremde Häuser einzudringen. Auch bei Reality-TV-Darstellerin Jenny Elvers (52). In ihrem Podcast spricht sie über ihre Ängste und den versuchten Einbruch in ihrer Wohnung. "Ein Fenster wurde ausgehebelt, so richtig. Ich denke mal so, 60 Sekunden später wären die Einbrecher bei mir in der Wohnung gewesen. Das ist etwas, wo ich denke: Wie gehe ich damit um."

Jenny Elvers: "Ich würde ausziehen"

Elvers sei zu dem Zeitpunkt glücklicherweise nicht zu Hause gewesen: "Wenn ich es gewesen wäre, hätte ich es noch schlimmer gefunden." Sie sei dennoch "erst einmal richtig geschockt" gewesen. Elvers erzählt weiter: "Nicht lustig, es ist so ein befremdliches Gefühl. Ich wollte erst einmal gar nicht mehr in die Wohnung. Das ist ein gruseliger Gedanke. Wenn jemand richtig in meiner Wohnung gewesen wäre, das ist so ein Eindringen in die Privatsphäre, dass ich ausziehen würde. Sofort."





Sie habe immer gedacht, dass sie in einer sehr sicheren Gegend wohne. "Aber sie haben es trotzdem geschafft und sind einfach nur erwischt worden. Sie waren zu laut." Die Nachbarn im Haus hätten die Polizei gerufen. Dafür sei sie sehr dankbar. Der Einbruchsversuch habe vergangenes Wochenende um 19 Uhr stattgefunden.