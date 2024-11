Notarzteinsatz bei Promi Big Brother: DARAN leidet Elena Miras

Das Reality-TV-Sternchen musste den Container aufgrund eines medizinischen Notfalls verlassen. Jetzt verrät Elena Miras, woran sie leidet.

Es war ein Schock für alle Fans: Wegen Elena Miras (32) musste der Notarzt im "Promi Big Brother"-Container anrücken. Wochenlang war nicht bekannt, was passiert ist. Doch jetzt äußert sich Miras auf Instagram zu dem Vorfall. Sie verrät, dass sie an rheumatoider Arthritis leidet. "Ich bekomme aktuell jede Woche eine Spritze dagegen. Mittlerweile ist es auch schon viel besser. Die Hände sind nicht mehr so krass geschwollen, aber ich habe teilweise noch immer sehr starke Schmerzen am Brustbein."

Elena Miras: "Überblick verloren"

Die Dosierung werde dabei jede Woche ein bisschen erhöht: "Bis man einen bestimmten Grad erreicht hat, wo man dann nur noch abwarten kann. Dann wird es wieder abgesetzt, um zu gucken, wie der Körper reagiert und ob es besser ist." Sechs Wochen lang müsse sie diese Behandlung jetzt über sich ergehen lassen. Miras sei erschöpft von den vielen Arztterminen und habe den "Überblick verloren". Derzeit seien ihre Blutwerte aber in Ordnung.

Die Zeit im Container sei eine der größten Herausforderungen ihres Lebens gewesen. Die Krankheit habe es ihr einfach unmöglich gemacht, die Show zu meistern. "Irgendwann setzte mein Körper ein klares Stopp-Zeichen."