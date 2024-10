Promi Big Brother: Notarzt-Einsatz wegen Elena Miras!

Elena Miras musste den Container aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Die Sorge ist groß!

Anfang Oktober zogen 13 Kandidaten in den „Promi Big Brother“-Container, nach elf Folgen sind nur noch acht übrig geblieben. Wer es bis zum Schluss durchhält, gewinnt 100.000 Euro und die Chance auf weitere Reality-TV-Formate wie "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Der letzte Rauswurf bei PBB war jedenfalls dramatischer denn je. Denn Elena Miras wurde mit dem Notarzt nach Hause geschickt.

Was ist passiert?

Jede Runde entscheiden Kandidaten und Publikum gemeinsam, wer den Container verlassen muss. Verena Kerth (43) musste als Erste gehen und wenig später Bea Peters (42). Auch Cecilia Asoro (28), Daniel Lopes, Sinan Movez und zuletzt Elena Miras mussten gehen. Wegen Letzterer musste gar der Notarzt anrücken. Unter Tränen sagte sie: „Mir gehts nicht gut hier drinnen."





Zusammenbruch

Der Druck und der fehlende Rückhalt ,seit Cecilia weg ist, seien unerträglich. Außerdem ist die Ex-Freundin von Mike Heiter ebenfalls im Container, was es nicht leichter macht. “Elena Miras musste den Container am Freitagmorgen aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Im Sprechzimmer wurde sie umgehend von einem Notarzt versorgt, es geht ihr gut. Die Fürsorgepflicht von Big Brother lässt es aber nicht zu, dass sie in den Container zurückkehren kann. Für Elena ist „Promi Big Brother“ damit zu Ende. Big Brother hat die Bewohner soeben darüber informiert„, heißt es offiziell. Inoffiziell spricht man jedoch von psychischen Problemen.