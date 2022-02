× Nach Film-Dreh: Hemsworth in Österreich auf der Piste

Der australische Film-Superstar postete Videos vom Snowboarden und der Hütten-Gaudi in einem österreichischen Skigebiet.

Gaudi. Vergangene Woche sorgte der Hollywood-Star in Wien mit seinem Dreh für Tyler Rake: Extraction 2 für jede Menge Action. Explodierende Autos und eine Menge weiterer spektakulärer Szenen boten sich den Zaungästen beim DC Tower. Nach den anstrengenden Drehtagen flog Hemsworth nicht nach Hause zu Frau und seinen drei Kindern nach Byron Bay in Australien, sondern hängte in Österreich mit seiner Crew noch ein paar Schneetage an – zur Erholung.

© Instagram/@chrishemsworth ×

Auf Instagram postete er herrliche Fotos beim Snowboarden und von der Hüttengaudi. Dazu schrieb Hemsworth: „Ich konsumierte mein Körpergewicht in Strudel, Schnitzel und Schnaps – dann rollte ich den Berg runter.“