Claudia Effenberg sauer: "Verena Kerth hat meinen Mann angebaggert"

Immer wieder gehen die beiden Society-Ladys verbal aufeinander los. Jetzt gibt es wieder eine pikante Enthüllung.

Es ist längst kein Geheimnis, dass Claudia Effenberg (59) und Verena Kerth (43) ein angespanntes Verhältnis pflegen. Denn immer wieder attackieren sich die beiden Damen in TV-Shows gegenseitig mit verbalen Watschen. Montagabend musste Verena das "Promi Big Brother"-Haus verlassen und saß anschließend gemeinsam mit Effenberg in "Die Late Night Show". Dort kam es erneut zum Streit.

Pikante Nachrichten und Anrufe

Claudia Effenberg packte über die Vergangenheit aus. Sie behauptet, dass Verena ihr den Mann ausspannen wollte. "Verena hat mal meinen Mann angebaggert, die hat den nachts angerufen und wollte mit ihm Wein trinken. Das habe ich noch nie öffentlich gesagt." Effenberg sei da gerade mit Stefan Effenberg in einem Restaurant gesessen. Kehrt habe ihm Nachrichten geschickt, in denen stand: "Ich bin zu Hause, ich fühle mich so alleine. Ich habe noch Bock, ein Glas Wein zu trinken. Hast du Lust?"





Keine Vergebung

Claudia habe daraufhin Verena konfrontiert und bekam zur Antwort: "Ja, ich weiß doch, ihr seid doch zusammen, ihr seid doch immer zusammen. Ich wollte ja, dass ihr beide kommt." Ob das nicht eher eine billige Ausrede war?