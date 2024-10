Der Influencer erklärt ganz genau, was passiert ist...

Promi Big Brother ganz spicy: In gemütlicher Runde geht es um die schönste Sache der Welt: Die Liebe. Max Kruse hat viele Frauen gedatet, aber es nie ernst gemeint und viele schnell abserviert. Doch dann trat Dilara in sein Leben: "Man merkt dann einfach, das ist DIE Richtige, die will ich für den Rest meines Lebens an meiner Seite haben!"

Hochzeitsglocken

Nach neun Monaten hat der Ex-Fußballnationalspieler seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht: "Ich war ja bei der Olympiade in Tokio und habe mir ein T-Shirt drucken lassen auf dem auf kurdisch 'Ich liebe dich. Willst du mich heiraten?' stand. Das hab ich unter das Trikot angezogen. Eigentlich wollte ich das bei einem Tor zeigen, doch wir haben keins gemacht." Beim anschließenden Interview hat er das Shirt dann in die Kamera zeigen können. "Ich wollte, dass sie in dem Moment überrascht ist, wollte aber auch der Welt zeigen, das ist meine Frau!" Der Kruse-Liebes-Plan ging auf: Ein halbes Jahr später läuteten bereits die Hochzeitsglocken.

Besser nie auf Influencer-Party

Wie sieht es denn mit dem Liebesleben von TikTok-Star Sinan Movez aus? Hatte der 19-Jährige schon mal Sex mit einer Frau? Sinan gibt sich offen: "Ja, Anfang des Jahres. Ich hatte auf einem Influencer-Geburtstag einen Dreier mit einem Mann und einer Frau!" Elena Miras resümiert augenzwinkernd: "Und was haben wir alle gelernt? Wir gehen besser nie auf eine Influencerparty! Da passieren schlimme Dinge!"