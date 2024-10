× Anna-Maria & Bushido plaudern aus: DAS ist ihre Lieblingsstellung

Bei einer Fragerunde gab sich Anna-Maria äußerst offen.

Diese zwei teilen gern den Alltag mit ihren Fans: Rapper Bushido und seine Frau Anna-Maria geben auf Instagram oft Einblick in das Leben einer Großfamilie.

Alltag auf Insta

Ob Ausflüge, Reitstunden, Essen gehen - das Leben der Ferchichis (zusammen haben Anna-Maria und Bushido sieben Kinder, sie noch Sohn Montry aus einer früheren Beziehung) ist bunt.

Intimtäten kommen nicht zu kurz

Ob da noch viel Zeit als Paar bleibt? Anscheinend schon! Denn wie Anna-Maria nun in einer Insta-Fragerunde verriet, haben sie und ihr Mann regelmäßig Sex. So kommen alle Seiten einer Beziehung anscheinend nicht zu kurz. Doch damit ließ es die 42-Jährige nicht bewenden. Sie verriet auch Details darüber, was beiden Spaß macht.

DAS mögen beide gerne

Und das ist Oral-Sex! Ob es denn Beziehungen ohne diese Liebesspielerei gibt, fragt sich Anna-Maria. Denn sie würden einander mit dem Mund besonders oft verwöhnen. Ob man das nun so genau wissen will oder nicht - die Ferchichis haben jedenfalls keinen Genierer und geben sich sehr offen.