"Schlag den Star": "Nervig, grausam" Fans entsetzt über Bushido-Auftritt

Der Auftritt von Bushido und seiner Frau sorgte für gespaltene Meinungen.

Es war ein spannender, langer Kampf bei "Schlag den Star" und zum ersten Mal traten zwei Ehepaare gegeneinander an: Bushido (45) uns seine Ehefrau Anna-Maria (42) gegen Wayne (47) und Annemarie (46).

Ätzerei

Beide Paare wollten gewinnen und das merkte man auch immer wieder während der Show. Besonders Rapper Bushido gab sich vorab sehr siegesssicher, ätze in einer Aussendung schon mal vorsorglich gegen Carpendale: "Den Berufssohn mit Anhang machen wir platt. Ihr könnt direkt wieder einpacken ihr Lappen!" So seine wenig schmeichelhaften Worte in Richtung der Gegner.

Die Kommentare gegen Bushido

Die Ferchichis gingen schließlich auch als Siegerpaar aus dem Wettkampf hervor. Doch das freute nicht alle Zuseher. Auf Instagram ging es ordentlich rund mit Kommentaren:

Wie kann man denn als erwachsener Mann so reden wie dieser Bushido? Wenn der vor seinen Kindern genauso spricht, dann Gute Nacht

Unverdient gewonnen...Diese beiden bitte keine Plattform mehr geben......ein benehmen von beiden besonders von ihm.......zuerst aufs Steuersystem Polizeischutz und wer weiß was noch und dann......

Bushido war einfach nervig !

Sorry, aber das war nicht auszuhalten!!! Ich bin ein echter Fan dieser Sendung und auch von Bushido gewesen, aber das war echt grausam. Außerdem muss Elton wieder zurück denn Obdi passt da nicht mehr zu auch wenn er es damals ja schon mal gemacht hat!

Moderator

Andere hingegen feierten Bushido und seine Ehefrau und fanden sie amüsant und viel unterhaltsamer als die Konkurrenz. Ein weitere Kritikpunkt galt aber dem Moderator. Viele Zuseherinnen wünschen sich nämlich Elton zurück.