"Schlag den Star": Elton schießt gegen seinen Nachfolger

Offenbar hat Elton die Show mit dem neuen Moderator nicht sonderlich zugesagt

Nach 23 Jahren, trennten sich die Wege von ProSieben und Aushängeschild Elton. Auch für die beliebte Sendung "Schlag den Star" musste ein neues Gesicht gefunden werden. Ein Shitstorm gegen den Sender und ein öffentlicher Schlagabtausch waren die Folgen. Moderator Matthias Opdenhövel nahm Eltons Platz bei "Schlag den Star" ein und wollte am 2. Juni beweisen, dass er die großen Fußstapfen füllen kann.

Trotz der großen Aufregung blieb Elton ruhig. Die Neugier über seinen Nachfolger war am Sonntag dann aber auch bei ihm groß. „Werde heute mit einem lachenden und einem weinenden Auge TV gucken", schrieb er auf Instagram.

Elton schrieb auf Instagram, dass er allen eine "reibungslose Show" wünsche © Instagram

Pannen-Serie bei erster "Schlag den Star"-Folge ohne Elton

Am Sonntag lief jedoch kaum etwas nach Plan. Mehrere Kandidaten fielen wegen Schmerzen aus, ein Hot Rod startet nicht an und beim Spiel "Magnetkette" ist das Material beschädigt. Elton schien doch ein bisschen schadenfroh zu sein: "Puh. Ok. Heute wohl doch früh ins Bett", schrieb er. Den Seitenhieb auf seinen Nachfolger löschte er kurz darauf wieder.

„Elton hat diese Folge doch verflucht, anders kann ich mir das nicht erklären“, war sich ein User auf X sicher. Andere ätzten weiter gegen ProSieben: „ Stefan Raab sitzt gerade zu Hause und kann es nicht fassen, was gerade mit seinem Lebenswerk angestellt wird.“