"Sommerhaus der Stars"-Spoiler: "SIE sind Gefahr für andere!" Rauswurf & Anzeige erstattet

Derart heftig wie in dieser Staffel soll es noch nie zugegangen sein!

Unfassbar! Die diesjährige Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" hat noch nicht einmal begonnen, wurde eben erst abgedreht, da gibt es schon die ersten sehr heftigen Infos!

Und diese Infos haben es in sich. Einige der teilnehmenden Personen meinen jetzt zu deutschen Medien: SO schlimm wie dieses Jahr soll es noch nie zugegangen sein in einer Staffel! Und wir erinnern uns: Letztes Jahr kam es sogar zu Handgreiflichkeiten, in einer früheren Staffel zu einem Spuck-Eklat...

Rauswurf und kranke Menschen

Nun hat das Promipaar Sam Dylan und Rafi Rachek angedeutet, dass es wieder einen Rauswurf geben wird: "Es gibt immer Menschen, die sind nicht nur eine Gefahr für sich selbst, sondern auch viel schlimmer eine Gefahr für andere! Und werden deshalb auch zurecht sofort entfernt! ... Ich bin so froh, dass es in jedem Format Securitys gibt, denn es gibt so viele kranke Menschen, die unberechenbar sind."

Anzeige erstatten

Model Tessa Bergmeier: "Wahnsinnig krass, was ich erlebt habe und wie Menschen sein können. Und ich bin mir sicher, dass ich auch Anzeige gegen ein paar Menschen erstatten werde. Weil man muss sich nicht alles gefallen lassen."

Sie sind dabei

Schauspieler Raúl Richter (37) und Vanessa Schmitt (28)

TV-Sternchen Alessia Herren (22) und Partner Can (27)

Model und Influencerin Tessa Bergmeier (34) und Freund Jakob (39)

Designerin Sarah Kern (55) und Tobias Pankow (38)

Reality-Icon Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34)

Model Theresia Fischer (31) und Stefan Kleiser (57)

Reality-Personality Gloria Glumac (31) und Freund Michael (32)

Influencer und Herzensbrecher Umut Tekin (26) und Emma Fernlund (23)

Info: "Das Sommerhaus der Stars" wurde erst am 4.6. fertig gedreht und wird im Spätsommer bzw Herbst zu sehen sein.