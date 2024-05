Bei dieser Reality-Show geht es ziemlich zur Sache.

Bei der RTL-Realityshow " Kampf der Realitystars " ging es ganz schön rund! In Folge sechs kam es zum Eifersuchtsdrama zwischen Ex-GNTM-Star Gisele Oppermann (36) und ebenfalls Ex-GNTM-Teilnehmerin Elsa Latifaj (19).

Eifersucht

Doch warum? Sie bekamen sich wegen Calvin Kleinen (32) in die Haare. Elsa ist schwer verknallt in den Machoman, machte sogar Schluss mit ihrem Freund und das vor laufenden Kameras! Gisele wollte sich lediglich Zigaretten von Calvin schnorren, kramte in seiner Bauchtasche herum. Elsa sah dabei jedoch rot und sie ging sofort auf Gisele los.

Rausschmiss

Die beiden stritten so heftig, dass Mitarbeiter der Produktion einschreiten mussten. Als Konsequenz verließen sowohl Gisele als auch Elsa die Show.

Statement

Das ist das Statement der Produktion zum Drama: "'Kampf der Realitystars' steht für spielerische Wettkämpfe, emotionale Prüfungen und vor allem ganz viel Spaß am Star-Strand in Thailand. Übergriffiges Verhalten und Handgreiflichkeiten haben bei 'Kampf der Realitystars' keinen Platz. Aus diesem Grund wurden Gisele und Elsa von der Produktion aus der Show genommen. Beiden war ihr Fehlverhalten bewusst, so dass ihnen klar war, dass sie ab diesem Zeitpunkt kein Teil der Show mehr sein können."

Gisele hält fest, dass sie freiwillig gegangen ist, wie sie auf Insta sagt.

„Kampf der Realitystars“ - Darum geht's

Am Star-Strand in Thailand kämpfen 23 Realitystars in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie und den sagenumwobenen Titel „Realitystar 2024“. Doch auch abseits der Spiele und der „Wand der Wahrheit“ des Realitykosmos müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten: Immer wieder stellen sie sich Moderatorin Cathy Hummels in der „Stunde der Wahrheit“, während Neuankömmlinge dazustoßen und die Karten neu mischen. Der Kampf um Sendezeit ist eröffnet! Das Format wird von Banijay Productions Germany realisiert. „Kampf der Realitystars“ wurde 2022 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.