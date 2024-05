Comedian Oliver Pocher hat es in einer SWR-Show deutlich übertrieben.

Dass sich Comedian Oliver Pocher nie ein Blatt vor den Mund nimmt, ist mittlerweile klar. Schon oft stand er in der Kritik wegen seiner grenzwertigen Witze. Auch nach der Trennung von Ehefrau Amira waren bei manchen Aussagen von ihm die Grenzen des guten Geschmacks eindeutig überschritten.

Trennung als Witz

Auf der Trennung von Amira baut Pochers ganzes Programm "Der Liebeskasper" auf. Amira Pocher ging es zeitweise deswegen nicht gut - sie wurde nicht nur zur Zielscheibe ihres Ex-Mannes sondern auch von seinen Fans im Netz herb beschimpft.

Betreuung nach Show

Nun hat Pocher einmal mehr und sehr deutlich übertrieben. Beim "SWR Sommerfestival" war er zu Gast und bekam großzügige 45 Minuten Zeit seine Witze vorzutragen. Dabei erwähnte er nicht nur einige TV-Formate anderer Sender, sondern mobbt zwei Frauen so sehr, dass eine nachher Betreuung braucht.

Singles gesucht

Als Pocher während der Show die Singles im Publikum bittet, die Hand zu heben, machen das wenige. Zwei Frauen in der ersten Reihe allerdings outen sich. Pocher stürzt sich auf die zwei Freundinnen, mit Kameramann und Scheinwerferlicht. Dann legt er los, fragt die Frau ob sie denn wenigstens mal "gebumst" habe. Sie verneint und wird daraufhin immer wieder von Pocher angesprochen, ironisch als "Zuckerschnecke" betitelt.

Pocher macht sich im Laufe der Sendung so sehr über das Intimleben der Frau lustig, dass diese zum Schluss in Tränen ausbricht und betreut werden muss vom Produktionsteam. Denn aus einem Spaß wurde für sie bitterer Ernst und die große Angst, die Witze könnten bei ihrem Arbeitgeber schlecht ankommen. Im Netz ist nun eine wilde Diskussion ausgebrochen darüber, warum Pocher so übertreiben muss oder ob man sich gar geschmacklose Witze gefallen lassen soll.