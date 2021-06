Bushido und seine Frau: 'Wir haben 5 bis 6 Mal Sex'

Bushido und seine Frau Anna-Maria haben ein reges Liebesleben. Das sind ihre Tipps.

Am Montag den 21.6. wird Anna-Maria Ferchichi , die Ehefrau von Bushido vor Gericht für ihren Mann aussagen. Davor gab es einen heißen Liebestalk der beiden mit RTL, bei dem pikante Details zum Intimleben des Ehepaares bekannt wurde.

Sex trotz Streit

Bushido plaudert aus, dass ihn eine Urologe mal gefragt hat, wie oft er denn Sex in der Woche habe. Seine Antwort: "Ich überleg mir so, ist ja eine normale Frage. Und sage: Fünf bis sechs Mal die Woche, mindestens." Der Arzt soll erstaunt nachgefragt haben, ob er denn immer mit derselben Frau schlafe..? Aber ja, denn auch wen die beiden sich zoffen, Sex gibt es immer. "Danach wird weitergestritten".

Bushido und Anna-Maria über ihr Sexleben

Spontan : Nachdem Anna-Maria die Kinder fertig gemacht hat und sie in der Schule sind, gehts manchmal rund. Sie erzählt: "Ich hab so viel Action mit den Kindern, komme dann nach Hause und er schreibt mir: 'Du ich liege noch im Bett, komm mal bitte hoch jetzt..'" Anna-Maria sagt der Babysitterin dann, dass sie schnell was erlegdigen müsse und ab geht die Post.

: Nachdem Anna-Maria die Kinder fertig gemacht hat und sie in der Schule sind, gehts manchmal rund. Sie erzählt: "Ich hab so viel Action mit den Kindern, komme dann nach Hause und er schreibt mir: 'Du ich liege noch im Bett, komm mal bitte hoch jetzt..'" Anna-Maria sagt der Babysitterin dann, dass sie schnell was erlegdigen müsse und ab geht die Post. One-Night-Stand: Gleich ihre erste Begegnung endete im Liebesspiel, wie Bushido und Anna-Maria erzählen. Bei einer Promi-Party am 1. Februar lernten sie sich kennen und lieben. Anna-Maria verlegen: "Ich hatte sein T-Shirt an, mit hohen Schuhen. Ich dachte, jeder der mich ansieht weiß, was ich getan habe." Wenige Minuten danach rief Bushido sie dann schon an und die Beziehung begann...

Kinderschar

Rapper Bushido (42) hat jüngst auf Instagram verkündet, dass seine Frau Anna-Maria Ferchichi wieder schwanger sei - mit eineiigen Drillingen. Das Paar hat bereits vier gemeinsame Kinder, darunter ein Zwillingspaar, Anna-Maria hat außerdem einen Sohn aus erster Ehe. "Meine Frau ist mit eineiigen Drillingen schwanger. Bei all den Strapazen, hat uns das Schicksal einfach so unglaublich beschenkt", schrieb Bushido ("Sonnenbank Flavour") am Montag auf seinem Instagram-Kanal.