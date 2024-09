Bushidos Tochter Laila: Sie leidet an unheilbarer Krankheit

Erst kürzlich fiel Followern etwas an ihr auf.

Laila, die elf Jahre alte Tochter von Bushido und Anna-Maria Ferchichi ist bereits ein Insta.-Star! Auf ihrem Kanal nimmt sie ihre Fans mit in Restaurants, ihren Alltag in Dubai und zu Produkttestungen.

Natürlich hat die Promi-Tochter auch die virale Dubai-Schokolade verkostet. In dem Video war aber nicht die Süßigkeit von Interesse für die Zuseher. Denn einigen fiel etwas an dem Kind auf: Laila hat etwas mit dem Auge, es bewege sich komisch stellten Zuseher fest. Wie sie nun selber erklärte, leidet sie am Marcus-Gunn-Syndrom.

Laila geht offen mit ihrer Erkrankung um und hat in ihren Storys alles sogar erklärt. Es handelt sich bei dem Syndrom um eine "unnatürliche, angeborene Mitbewegung des Oberlides", so die Definition auf Wikipedia. Immer dann kann die Bewegung auftreten, wenn der Mund - zum Beispiel beim Essen - bewegt wird.

Laila erklärt aber, dass sie keine Schmerzen habe und wirkt auch sonst nicht belastet. Manchmal helfen Operationen, das Lid zu beruhigen, oder Übungen vorm Spiegel.