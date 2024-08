Marc Terenzi: Nach Zusammenbruch in Klinik eingewiesen

Sänger Marc Terenzi hat absoluten Tiefpunkt erlebt.

Er hat derzeit mit seinen Dämonen zu kämpfen: Marc Terenzi (46) soll, wie die Bild unter Berufung auf seine beste Freundin Mandy Johnson berichtet, einen Zusammenbruch erlitten haben.

"Du musst mir helfen"

Am Freitag, 16.8. erlebte der Sänger einen absoluten Tiefpunkt. Er rief seine in Toronto lebende Freundin Mandy an, sagte ernst zu ihr: "Du musst mir helfen, ich kann nicht mehr." Der Plan der beiden soll schon seit einiger Zeit gewesen sein, dass Marc zu Mandy nach Kanada fliegt, sich dort in einer Suchklinik behandeln lassen werde. Sie hatte sogar schon eine passende Institution ausgesucht!

© Getty Images ×

Zusammenbruch

Doch am Freitag wurde sein Zustand so akut, dass Terenzi sich nach dem Zusammenbruch in eine Klinik einweisen ließ. In Berlin ist er nun in Behandlung. Weg vom Alkohol heißt das Ziel, das soll er mithilfe einer Traumatherapie schaffen.

© Getty Images ×

Johnson: Marc wurde von Verena gedemütigt

Laut Johnson soll der Zusammenbruch wegen der vergifteten Beziehung zu Terenzis Ex-Verlobten Verena Kerth geschehen sein. Das Paar trennte sich im Juli. Johnson zur Bild: "Marc bekommt jetzt die Hilfe, die er braucht. Er wurde in seiner letzten Beziehung nur gedemütigt, verletzt und klein gemacht. Er hat kein Selbstwertgefühl mehr. Es geht ihm sehr schlecht. Dieses Gefühl versucht er zu betäuben. Alleine schaffte er es nicht, aus seinem dunklen Loch herauszukommen.“

Stress ist Schuld

In früheren Gesprächen war Terenzi klar, dass er unter Stress zu viel Alkohol trinke, "um zur Ruhe zu kommen." In den vergangenen Monaten und Jahren hat Terenzi immer wieder Probleme mit der Justiz gehabt. Wegen des Verdachtes auf häusliche Gewalt und auf sexueller Belästigung.